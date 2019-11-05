2019-11-05T13:17:02+03:00
Звезды

Карина Разумовская показала будни молодой мамы

Актриса через два месяца вышла из декрета
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Актриса впервые снялась в кино в шестилетнем возрасте.Актриса впервые снялась в кино в шестилетнем возрасте.
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Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская чуть больше двух месяцев назад родила сына Платона, но уже вернулась на работу в БДТ. Она теперь вновь радует зрителей своими выступлениями на театральных подмостках. У актрисы очень плотный график спектаклей. Карина сразу предполагала, что засиживаться в декрете не станет. Правда, сниматься в продолжение полюбившегося зрителями «Мажора», из-за малыша отказалась.

Несколько часов назад актриса поделилась с поклонниками в Instagram видео прогулки с маленьким Платоном.

- Вот такой ролик получился про будни молодой мамы. Мы с сыном подолгу гуляем, пока погода позволяет. Конечно, петербуржскую сырость и ветер трудно победить, но спасибо ребятам за чудесную парку, которая спасает в межсезонье. Хотя, обещают, что и зимой в ней я не буду мерзнуть, - написала актриса.

Напомним, примерно за год до рождения первенца Разумовская вышла замуж за своего школьного друга Егора Бурдина. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге без шума и прессы. Беременность также тщательно скрывали от посторонних глаз.

Актриса впервые снялась в кино в шестилетнем возрасте. Режиссер Виктор Бутурлин снял ее в эпизоде фильма «Торможение в небесах». Позднее ей довелось поработать с такими мэтрами, как Ролан Быков и Кирилл Лавров. Поступив в театральный вуз в Петербурге, Разумовская с первых курсов играла в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова по приглашению тогдашнего худрука Кирилла Лаврова.

karina_razumkarina_razum
Вот такой ролик получился про будни молодой мамы или #прогулкибелоснежки. Мы с сыном подолгу гуляем, пока погода позволяет. Конечно петербуржскую сырость и ветер трудно победить, но спасибо ребятам из @sunny_fox_spb за чудесную парку, которая спасает в межсезонье. Хотя, обещают, что и зимой в ней я не буду мерзнуть)) В общем, поддерживаю отечественного ленинградского производителя Режиссер - Николай Борц. Оператор - Ярослав Процко. Запись и исполнение музыки П.И.Чайковского Декабрь - Максим Кошеваров. #ТОРТиК #парка #sunnyfox #скорозима #ненуаче #яжартисткамнеможно
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ИСТОЧНИК KP.RU

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