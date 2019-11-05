Карина Разумовская показала будни молодой мамы

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская чуть больше двух месяцев назад родила сына Платона, но уже вернулась на работу в БДТ. Она теперь вновь радует зрителей своими выступлениями на театральных подмостках. У актрисы очень плотный график спектаклей. Карина сразу предполагала, что засиживаться в декрете не станет. Правда, сниматься в продолжение полюбившегося зрителями «Мажора», из-за малыша отказалась.

Несколько часов назад актриса поделилась с поклонниками в Instagram видео прогулки с маленьким Платоном.

- Вот такой ролик получился про будни молодой мамы. Мы с сыном подолгу гуляем, пока погода позволяет. Конечно, петербуржскую сырость и ветер трудно победить, но спасибо ребятам за чудесную парку, которая спасает в межсезонье. Хотя, обещают, что и зимой в ней я не буду мерзнуть, - написала актриса.

Напомним, примерно за год до рождения первенца Разумовская вышла замуж за своего школьного друга Егора Бурдина. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге без шума и прессы. Беременность также тщательно скрывали от посторонних глаз.

Актриса впервые снялась в кино в шестилетнем возрасте. Режиссер Виктор Бутурлин снял ее в эпизоде фильма «Торможение в небесах». Позднее ей довелось поработать с такими мэтрами, как Ролан Быков и Кирилл Лавров. Поступив в театральный вуз в Петербурге, Разумовская с первых курсов играла в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова по приглашению тогдашнего худрука Кирилла Лаврова.