«Ленфильм» опроверг, что новый клип Rammstein снимали в Петербурге

Солист легендарной группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал новый клип музыкального проекта Lindemann. По традиции, он постарался удивить поклонников. И у него получилось. Ролик под названием Knebel («Кляп») вышел откровенным и жестоким.

Действие разворачивается в старом затопленном здании, окруженном лесом. Главный герой, которого играет Тилль, ведет на цепи обнаженную девушку. После этого он оказывается прикованным ко дну водоема. Руки и лицо у Линдеманна в крови. В клипе артист съедает паука и отрывает зубами голову живому угрю. Еще часть сцен порнографического характера скрыта за табличкой «цензура».

Клип снимали в Эстонии. Фото: скриншот видео.

После публикации провокационного клипа СМИ написали, что «Кляп» музыкант снял на киностудии «Ленфильм». Там подтвердили, что Тилль приезжал к ним несколько недель назад. Однако тогда он работал над другим видео.

- Клип, который недавно выпустил Тилль, снимали не на «Ленфильме». Тот ролик, который создавали у нас, еще не готов, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе киностудии. – Когда он выйдет, сказать мы не можем. Это коммерческая тайна. У таких артистов очень жесткие контракты, которые запрещают что-либо разглашать.

ed_pichugin Тилль Линдеманн на "Ленфильме" с генеральным директором киностудии Эдуардом Пичугиным.

Что касается места съемок «Кляпа» - они проходили в Эстонии, в бывшей заброшенной тюрьме.