2019-11-05T13:22:22+03:00
Звезды

«Ленфильм» опроверг, что новый клип Rammstein снимали в Петербурге

В ролике на песню «Кляп» Тилль Линдеманн отгрызает голову живому угрю и ведет обнаженную девушку, закованную в цепи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В клипе есть жестокие и откровенные сцены. Фото: скриншот видео.В клипе есть жестокие и откровенные сцены. Фото: скриншот видео.
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Солист легендарной группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал новый клип музыкального проекта Lindemann. По традиции, он постарался удивить поклонников. И у него получилось. Ролик под названием Knebel («Кляп») вышел откровенным и жестоким.

Действие разворачивается в старом затопленном здании, окруженном лесом. Главный герой, которого играет Тилль, ведет на цепи обнаженную девушку. После этого он оказывается прикованным ко дну водоема. Руки и лицо у Линдеманна в крови. В клипе артист съедает паука и отрывает зубами голову живому угрю. Еще часть сцен порнографического характера скрыта за табличкой «цензура».

Клип снимали в Эстонии. Фото: скриншот видео.

Клип снимали в Эстонии. Фото: скриншот видео.

После публикации провокационного клипа СМИ написали, что «Кляп» музыкант снял на киностудии «Ленфильм». Там подтвердили, что Тилль приезжал к ним несколько недель назад. Однако тогда он работал над другим видео.

- Клип, который недавно выпустил Тилль, снимали не на «Ленфильме». Тот ролик, который создавали у нас, еще не готов, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе киностудии. – Когда он выйдет, сказать мы не можем. Это коммерческая тайна. У таких артистов очень жесткие контракты, которые запрещают что-либо разглашать.

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Тилль Линдеманн на "Ленфильме" с генеральным директором киностудии Эдуардом Пичугиным.
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Что касается места съемок «Кляпа» - они проходили в Эстонии, в бывшей заброшенной тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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