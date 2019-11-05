Ездить – значит доверять: как организовать перевозку школьников в Петербурге

Планируя поездку с водителем, пусть даже с тем, кого видишь впервые в жизни, мы, по умолчанию, доверяем ему. Верим, что он доставит своих пассажиров их пункта А в пункт Б бережно и вовремя, несмотря на все петербургские пробки и напряженный трафик.

Когда речь идет о перевозке детей огромное количество нюансов становятся особенно важными. Эта услуга на протяжении всего года является очень востребованной: в учебное время – это экскурсии, выездные лекции, концерты, во время каникул – развивающие и спортивные лагеря, всевозможные сборы и другие детские активности. Современный школьник ведет полноценную и насыщенную жизнь!

Понятно, что ради детской безопасности правила перевозки детей становятся все строже. Так с 1 октября 2019 года на городских перевозках вводится новое правило для сопровождающих - они обязаны контролировать весь процесс перевозки: следить, чтобы дети были пристегнуты, не вставали с места и не ходили по салону во время движения.

Но сопровождающие – это уже последняя ступень уровня безопасности. До этого нужно выбрать компанию-перевозчика, которая отвечает всем необходимым требованиям согласно постановлению правительства. Как это правильно сделать и на что обратить внимание – свои советы читателям «Комсомолки» даёт представитель транспортной компании «Пальмира», которая с 2006 года занимается автобусными пассажирскими перевозками.

- К автобусам, которые перевозят детей, предъявляют особые стандарты, - рассказывает главный логист компании Кирсанов Марк Юрьевич, - исправные ремни безопасности на каждом сиденье, обязательный техосмотр машин перед каждым выездом. Автобус должен быть не старше 10 лет, а за рулем - опытные водители.

Особые требования при перевозке детей предъявляются и к автобусам, и к водителям. Фото предоставлено компанией «Пальмира»

Опытный – это водитель с непрерывным стажем работы по категории D не менее трёх лет, без серьезных правонарушений. Перед каждым рейсом он по правилам должен проходить медосмотр и инструктаж. Хоть и знаешь наизусть, но все равно выслушай.

- При осуществлении детских перевозок за рулем автобуса всегда находятся водители, которые неуклонно соблюдают правила дорожного движения, - подчеркивают в «Пальмире». - Они знают, что запрещен обгон и резкое торможение, задний ход, а также остановки вне специальных зон. Все водители компании регулярно проходят аттестацию.

За режимом труда и отдыха водителя, а заодно и за скоростью передвижения автобуса следит тахограф. Он – как и положено – установлен в каждом автобусе, как и спутниковый навигатор ГЛОНАСС.

- Весь наш транспорт оснащен удобным поручнями, невысокими ступеньками, комфортными сиденьями с ремнями безопасности, проблесковыми маячками желтого цвета, а также необходимым для проведения экскурсий оборудованием, - подчеркивают в компании. - Если поездка предстоит долгая, мы сможем подобрать автобус с телевизором и микрофоном. Маленьких пассажиров мы возим на автобусах и минивэнах марок Yutong, Higer, Golden Dragon, MAN, Volksvagen, Mercedes

Впрочем, повышенные требования в «Пальмире» предъявляют не только к детским перевозкам. В автопарке компании более трёхсот машин, и ежемесячно к ним добавляется новая техника.

В компании есть и своя служба такси. Фото предоставлено компанией «Пальмира».

Здесь можно заказать трансфер в аэропорт, арендовать автомобиль на свадьбу или на другие массовые мероприятия. Развозка сотрудников, служба эвакуации и служба такси,– это все «Пальмира». С прошлого года компания вышла на международный уровень. Теперь ежедневно из Санкт-Петербурга в Лапееранту, Иматру и Хельсинки отправляются комфортабельные фирменные автобусы компании.

А еще «Пальмира» - это общественный транспорт Петербурга: как социальный, так и коммерческий. Компания обслуживает 13 маршрутов в Санкт-Петербурге, а с 1 октября к ним добавились 17 маршрутов в городе Всеволожск. И самым большим своим достижением компания считает то, что ей доверяют тысячи пассажиров.

А еще «Пальмира» - это общественный транспорт. Фото предоставлено компанией «Пальмира».

КСТАТИ

Вот уже несколько лет «Пальмира» участвует в программе «социальное такси». В автопарке компании есть специальные машины для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

КОНКРЕТНО

Чем петербуржцам помогут в «Пальмире» (кроме перевозок детей, конечно)

- Организуют корпоративную развозку сотрудников. Маршрут в объезд пробок – и об опозданиях на работу можно забыть.

- Эвакуируют сломавшийся автомобиль, мотоцикл и даже специализированную технику.

- Предоставят автобусы и легковой транспорт на всевозможные случаи жизни (свадьбы, корпоративы и т.д).

- Будут возить по городу туристов: как маленькие группы, так и большие.

- Выручат, если ваш автомобиль сломался на дороге – техпомощь к вашим услугам.

В компании есть транспорт на любой случай жизни. Фото предоставлено компанией «Пальмира».

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