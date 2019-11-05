У одного из монтажников сломаны даже пятки: По факту падения кабинки лифта с людьми в роддоме №18 возбуждено уголовное дело

Вечером 4 ноября, несмотря на праздничный день, в роддоме №18 по проспекту Солидарности, кипела работа: по договору на 17 миллионов рублей, компания «Росслифт» уже поменяла два пассажирских лифта на современные, оставалось заменить грузовой. Работу должны были завершить к декабрю. Лифты меняли, не закрывая весь роддом на ремонт.

Но в случае с грузовым лифтом что-то пошло не так. В 17:45, во время монтажа кабины, лифтовая площадка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. На ней находились двое работников. Уже через миг оба оказались на дне шахты со страшными травмами.

– Мы приехали на место, вскрыли двери лифтовой, достали пострадавших и передали их медикам, – рассказывает пресс-секретарь ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Анна Изам.

Первого работника, приезжего из Армении, доставили в Александровскую больницу. У ремонтника переломаны кости лица и ребра, ушиблены легкие.

Его 28-летнего напарника и земляка отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. С травмами головы, живота, позвоночника, переломанными тазом и ногами мужчину поместили в шоковую реанимацию.

– У него сломаны третий позвонок, пятки, ребра, – добавляет гендиректор лифтовой компании Сергей Русских. – Его уже прооперировали, говорят, что удачно. Но о прогнозах можно будет говорить только завтра вечером. Он потерял слишком много крови.

Сегодня утром, 5 ноября, директора компании вызвали в СК. По факту «нарушений правил безопасности при ведении строительных и иных работ» завели уголовное дело.

– Оборвался трос, после чего кабина лифта, где находились двое рабочих, упала вниз, – сообщают в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Им был причинен тяжкий вред здоровью. Оба находятся в тяжелом состоянии.

От чего мог оборваться трос, глава лифтовой фирмы не знает.

– Кабина по какой-то причине просто оторвалась при монтаже. Почему работники оказались там вдвоем, тоже непонятно. Сейчас с этим разбираются следователи, на место поехали эксперты, – отмечает Русских. – Должны были поменять лифты к декабрю, чтобы беременные могли ими пользоваться. Но ЧП, очевидно, отразится на сроках.

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