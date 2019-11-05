К 75-летию Победы ветеранам в Санкт-Петербурге вручат юбилейные медали

В 2020 году нас ждет великая дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь нее в России учредили юбилейную медаль, которой наградят инвалидов и ветеранов войны, а так же бывших несовершеннолетние узники фашизма. Среди них, конечно, будут и почтенные петербуржцы. Им вручать памятный знак будут районные администрации – по месту жительства ветеранов.

Стало известно, как будет выглядеть сама медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее сделают из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина-победителя в полевой форме тех времен. Он будет стоять вполоборота и держать в левой руке пистолет-пулемет Шпагина, а правой – писать на стене здания Рейхстага «Победа!». На лицевой стороне медали будут также указаны годы – 1945 и 2020. На оборотной же стороне будет красоваться надпись: «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». Она будет обрамлена двумя лавровыми ветвями и пятиконечной звездой между ними. Все надписи, цифры и изображения по традиции будут рельефными.

В городе, пережившем блокаду, также решено сделать к празднику единовременные денежные выплаты. Они составят от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от категории получателя. Вручать их будут ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам погибших и умерших инвалидов и участникам войны, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года. Получат деньги около 350 тысяч петербуржцев. Об этом рассказали в городском Комитете по социальной политике.

Вручать деньги в Петербурге будут в мае 2020 года. Тем, кто не сможет по каким-либо причинам получить выплату, необходимо будет до 5 декабря 2020 года подать заявление в администрацию района по месту жительства. Напомним, что закон о выплатах к юбилею Победы губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал 24 октября.