Без порток, но в шляпе: Боярский не смог расстаться с любимым аксессуаром даже на футбольном поле
В московском манеже «Спартак» состоялся гала-матч, организованный в честь 90-летия легенды российского футбола советского вратаря Льва Яшина. Он стал завершающим аккордом масштабного турнира артистических команд из 16 регионов. В составе сборной политиков и артистов оказался и Народный артист России Михаил Боярский. Являясь истинным болельщиком и ценителем футбола, он не мог пропустить такое мероприятие. Но даже на футбольном поле артист не смог расстаться с любимым аксессуаром – шляпой. Она – его талисман и главный элемент имиджа. Документальное подтверждение в виде фотографий Михаил Сергеевич опубликовал у себя в Instagram.
На первом снимке «главный мушкетер страны» позирует в футбольной форме и шляпе, на втором - уже в светском костюме в шляпе и с кубком, который вручался победителям турнира за победу.
Рядом с Боярским на фото Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Виктор Зинчук, Сергей Минаев и другие участники гала-матча.
«Старые кони борозды не портят!», «Интересно было бы понаблюдать сверху, как черная шайбочка передвигается по полю», «Наверное, было очень прикольно играть в шляпе!», - написали Боярскому поклонники в комментариях.
Не известно, гонял ли артист по полю мяч в шляпе или просто в ней сфотографировался, но в оправдание Михаила Сергеевича скажем, по задумке организаторов матча, каждый участник команды вставал на некоторое время на ворота. Для экономии времени голкиперы покрывали голову знаменитой яшинской кепкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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