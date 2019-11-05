Без порток, но в шляпе: Боярский не смог расстаться с любимым аксессуаром даже на футбольном поле

В московском манеже «Спартак» состоялся гала-матч, организованный в честь 90-летия легенды российского футбола советского вратаря Льва Яшина. Он стал завершающим аккордом масштабного турнира артистических команд из 16 регионов. В составе сборной политиков и артистов оказался и Народный артист России Михаил Боярский. Являясь истинным болельщиком и ценителем футбола, он не мог пропустить такое мероприятие. Но даже на футбольном поле артист не смог расстаться с любимым аксессуаром – шляпой. Она – его талисман и главный элемент имиджа. Документальное подтверждение в виде фотографий Михаил Сергеевич опубликовал у себя в Instagram.

На первом снимке «главный мушкетер страны» позирует в футбольной форме и шляпе, на втором - уже в светском костюме в шляпе и с кубком, который вручался победителям турнира за победу.

Рядом с Боярским на фото Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Виктор Зинчук, Сергей Минаев и другие участники гала-матча.

«Старые кони борозды не портят!», «Интересно было бы понаблюдать сверху, как черная шайбочка передвигается по полю», «Наверное, было очень прикольно играть в шляпе!», - написали Боярскому поклонники в комментариях.

Не известно, гонял ли артист по полю мяч в шляпе или просто в ней сфотографировался, но в оправдание Михаила Сергеевича скажем, по задумке организаторов матча, каждый участник команды вставал на некоторое время на ворота. Для экономии времени голкиперы покрывали голову знаменитой яшинской кепкой.

boyarskiy_official 4 ноября 2019 года в Москве состоялся гала-матч в честь 90-летия со дня рождения Льва Яшина. #михаилбоярский #футбол #зенит

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