Со дна Балтийского моря подняли сотни бутылок алкоголя, которые везли в Петроград для Николая II

Почти тысячу бутылок 100-летнего коньяка и ликера подняли шведские и исландские дайверы со дна Балтийского моря. На то, чтобы подготовиться к операции, у них ушло двадцать лет.

ПАРОХОД ПОТОПИЛИ

О своей находке в конце октября рассказала команда Ocean X Team, которая занимается исследованиями и работами на большой глубине. По их словам, затонувший шведский пароход обнаружили еще в 1999 году, однако подобраться к обломкам судна специалисты не могли. Такая экспедиция была опасна для жизни. Чтобы получить доступ к объектам, водолазам пришлось несколько раз очищать ушедший под воду корабль от рыболовных сетей.

Груз везли в Петроград по заказу Николая II. Фото: www.oceanexplorer.se.

Во время подготовки эксперты выяснили, что пароход потерпел крушение почти век назад - в 1917 году. Произошло это, когда судно направлялось из Франции в Петроград. По заказу Николая II в город везли 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера.

До России пароход так и не добрался. По пути его задержала немецкая подлодка.

- Капитан решил потопить пароход, потому что груз считался контрабандой. Экипаж перевели на близлежащий корабль и отправили людей обратно в Швецию, - рассказывают члены команды Ocean X.

ЧАСТЬ ИСТОРИИ

Так ценный груз оказался на дне Балтийского моря. Последние сто лет они пролежали на глубине 77 метров. В конце октября дайверы наконец добрались до парохода. Точнее, того, что от него осталось. Для этого Ocean X Team объединились с Icelandic iXplorer и международным судном Deepsea Worker. Бутылки они подняли на поверхность с помощью роботов.

Рецепт ликеры был придуман монахами. Фото: www.oceanexplorer.se.

- Важность этого события невозможно переоценить. Это не только находка редкого коньяка и ликера, но и часть истории бывшей имперской России, - говорят в Ocean X.

Исследователи насчитали 600 бутылок коньяка марки De Haartman & Co. На прилавках такой давно не найти. Выпуск прекратился. Также в коробках обнаружили 300 бутылок ликера Benedictine, созданный французскими монахами более 500 лет назад. Сейчас этот напиток производит компания Bacardi. Они планируют выяснить, как повлияла на продукт вековая выдержка. Часть бутылок отправят на экспертизу в Россию и Швецию. О будущем остальных коробок дайверы пока не рассказали.