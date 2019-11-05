Интерактивная экспозиция о князе Потемкина открылась в Эрмитаже

В 2019 году исполняется 280 лет со дня рождения князя Григория Потемкина-Таврического. Этой значительной дате Эрмитаж посвятит масштабную выставку – она откроется 8 декабря. А в преддверии события музей и ТРЦ «Галерея» представили новый культурно-просветительский проект «Истории о князе Потемкине». Инсталляции в торговом комплексе может посмотреть любой желающий. Вход туда бесплатный и даже можно попасть на экскурсию.

Бесплатно посетить экспозицию может любой желающий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Занимательные истории или так называемые исторические анекдоты расскажут о ярких эпизодах жизни князя Потемкина. Начиная от дворцового переворота 1762 года, когда он только появился на исторической сцене, до самого основания городов и присоединения к России территорий.

Инсталляция заработала в популярном торговом центре Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Инсталляция состоит из сюжетов, повествующих о государственной деятельности Потемкина, военной реформе, создании Черноморского флота, взаимоотношениях с императрицей, а также частной жизни светлейшего князя, которая вызывала живой интерес у современников и потомков, порождая многочисленные слухи и легенды, – рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Представил новую инсталляцию Михаил Пиотровский.Фото: Олег ЗОЛОТО

Красочно оформленные стенды, интерактивное пространство, рисунки, видеоролики и аудиогид – все это поможет разобраться в истории. А еще – «Конная статуя» Потемкина, макет турецкой палатки, 3D-модель знаменитых часов «Павлин» . Но лучше увидеть самому!

В 2019 году исполняется 280 лет со дня рождения князя Потемкина.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, 5 ноября представил инсталляцию сам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.