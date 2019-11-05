Матч Лиги чемпионов Зенит - Лейпциг 5 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

В последнем туре бундеслиги «РБ Лейпциг» просто сошел с ума, разгромив «Майнц» 8:0. Настоящие разъяренные быки, которых кто-то случайно выпустил из загона! И не повезет тому, кто им случайно попадется на пути!

UEFA Champions League (05/11/2019) Zenit - Leipzig / Goal Demme.

Наставника «Зенита» Сергея Семака такие результаты тоже озадачили. На игру с немцами на своем поле он решил выставить оборонительный состав, где нашлось место сразу трем центральным защитникам – Ивановичу, Осорио и Ракицкому.

Зенит - Лейпциг 5 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голыФото: Артем КИЛЬКИН

Обороняться числом и умением пришлось с первых минут, немцы сразу обложили хозяев, сложно они выступают дома. Обстрел Кержакова с разных дистанцией завершился голом на 16-й минуте. К счастью, зенитчиков, на помощь им пришел WAR – система видеоповторов выяснила, что перед ударом форвард гостей подыграл себе рукой.

Лишь после этого, петербуржцы немного пришли в себя, решившись провести несколько опасных атак. Успеха они не принесли, но немцы на время смягчили напор.

«Сине-бело-голубые» имели несколько возможностей открыть счет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Дальше игра началась на встречных курсах, и «сине-бело-голубые» имели несколько возможностей открыть счет. Но на перерыв они все-таки уходили в роли уступающих. Буквально со свистком Демме нашел дырочку в частоколе ног, после отскока мяча от «стенки» зенитовцев – чуть раньше петербуржцы заработали штрафной!

В перерыве Семак, понимая, что теперь уже надо рисковать, почему-то выпустил Караваева вместо Смольникова. Видимо, подразумевалось, что новичок «Зенита» будет активно подключаться в атаку. Но быстрого эффекта это не дало. «Лейпциг» вновь осадил чужую штрафную, и уже вскоре после начала второго периода Нкунку мог забить второй гол – Кержаков вытащил мяч из-под планки.

Немцы сразу обложили хозяев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но вскоре наказание за многочисленные ошибки все-таки последовало. В очередной раз включив «космическую», «быки» прошли мгновенно редуты хозяев, и на 63-й минуте австриец Забитцер отправил второй мяч в ворота Кержакова.

Естественно, после этого зенитовцы пошли ва-банк и попытались отыграться. В нескольких моментах подопечные Семака были в шаге от гола, но вратарь «Лейпцига» отразил несколько убойных ударов.

Проиграв второй матч подряд, «Зенит» оказался в сложном положении.Фото: Артем КИЛЬКИН

Проиграв второй матч подряд, «Зенит» оказался в сложном положении. Первое место в группе практически недосягаемо, но за второе, дающее пропуск в плей-офф Лиги чемпионов, еще можно побороться. В оставшихся двух матчах надо побеждать: «Лион» дома и «Бенфику» – на выезде.

На 63-й минуте Забитцер отправил второй мяч в ворота Кержакова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Итоговый счет и статистика матча Зенит - Лейпциг 5 ноября 2019

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 Демме (45+5), 0:2 Забитцер (63)

Состав «Зенита»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Смольников (Караваев, 46), Ерохин (Кузяев, 85), Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба

Состав «РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукьеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Вернер, 61), Форсберг (Айдара, 75), Забитцер, Лаймер, Демме, Поульсен

Предупреждения: Ерохин (6), Дзюба (66), Упамекано (66), Кузяев (88)

5 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». зрителя