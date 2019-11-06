Эксперты – о новогодней елке на Дворцовой площади: «Однозначно, лучше живая»

Живая новогодняя елочка – с душистой хвоей и особой праздничной атмосферой – может вернуться на Дворцовую площадь уже к Новому 2021 году. Такой вариант рассматривают в Смольном.

– Вопрос, стоит ли устанавливать живую ель, всегда вызывал дискуссию, поэтому мы, безусловно, спросим мнение горожан через онлайн-голосование, – сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. – Ранее большинство высказалось за то, чтобы не рубить красавиц в живой природе. Если мнение петербуржцев изменилось, то в следующем году мы будем готовы установить на Дворцовой площади живую ель.

«ПОТРЕПАННЫЙ КОНУС»

25-метровая пластиковая елка «Уральская» сменила живую и стала главным новогодним деревом Петербурга больше пяти лет назад: с нею встречали Новый 2014-ый. Причиной тому стали итоги опроса, которые провели накануне. Тогда 60,3 процента жителей культурной столицы высказались против настоящей ели у Александрийского столпа.

В этом году самая высокая елка города засияет фонариками наряду с 16 20-метровыми и 45 14- и 8-метровыми искусственными деревьями по всему Петербургу.

– Ель постоянно проходит техническое обслуживание, – отметил глава Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. – Меняются шары, пришедшие в негодность (их около пяти тысяч), а также ель дополняется новой хвоей.

Ежегодно на оформление Дворцовой площади искусственной елкой город тратит несколько миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вскоре после появления «вечно зеленой» пластмассовой ели напротив Эрмитажа горожане вновь стали роптать. А в 2018-ом в сети появилась петиция с требованием заменить «китайского пластмассового монстра» на нормальную живую ель.

– Искусственная ель порядком поднадоела и горожанам, и туристам, – писали авторы петиции (которая, впрочем, не набрала и сотни подписей. – Прим. ред.). – В Москве главная елка на Соборной площади всегда живая. Ее поиски, рубка и доставка в столицу – настоящее реалити-шоу. Мы же остались безо всякой привлекающей туристов легенды, без традиции, зато с потрепанным конусом посреди Дворцовой площади.

Ежегодно на оформление Дворцовой площади искусственной елкой и обслуживание дерева в течение зимних праздников город тратит несколько миллионов рублей: в Новом 2015-ом это было 3,5 миллиона рублей, в 2018-ом – 4,4 миллиона, в этом году сборка, разборка и мигание елочки встанет в почти четыре миллиона рублей.

На дереве пять тысяч шаров, и их тоже нужно обновлять.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для сравнения, главная елка Москвы, располагающаяся на Соборной площади в Кремле, не уступает нашей пластиковой по высоте, при этом ее поиск, доставка и установка обходятся дороже: каждый год на нее тратят около 5,9 миллиона рублей. Высота кремлевской елки обычно превышает 30 метров, возраст – век.

ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРАЗДНИК

Поставить точку в споре о том, какая елка лучше – искусственная или натуральная, в свое время пытались крупнейшие исследовательские фирмы. Американская компания PE Americas подсчитала все экологические плюсы минусы по заказу Американской ассоциации рождественских деревьев и выяснила, что 10 живых новогодних елей в итоге навредят экологии больше, чем одна искусственная. Канадская компания Ellipsos же установила, что пластиковым деревом нужно пользоваться не 10, а 20 лет, чтобы оно в сумме стало полезнее живого.

В обоих исследованиях было два ключевых момента. Если елка нужна на короткий срок, то лучше купить живую. Если за живой нужно далеко ехать (а значит, тратить топливо и загрязнять воздух выхлопными газами), то лучше купить поблизости искусственную.

– Однозначно, натуральная ель для Дворцовой лучше, чем искусственная, которую все равно каждый год пополняют новыми полимерными ветками и которую потом придется утилизировать, – считает председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. – К тому же настоящие елки такого возраста – 25 метров и выше – все равно долго не живут, их в первую очередь вырубают в ходе санитарных рубок: старая большая ель может упасть в реку и перегородить ток, оборвать ЛЭП, вызвать очаг разрушения леса.

Искусственная ель тоже теряет хвою, поэтому ее периодически обновляют.Фото: Артем КИЛЬКИН

В питомниках 25-метровые ели, конечно, не выращивают. Но найти великовозрастные хвойные деревья легко можно и в соседних лесах: таких, по словам Шевчука, много на границе с Карелией и с Вологодской областью.

Отслужившую пластмассовую ель с Дворцовой можно экологично утилизировать, превратив в нити для теплоизоляции. А живые елки, постоявшие у Зимнего дворца, разумно в будущем или отправлять на корм зубрам, или перемолоть в витаминную добавку для фермерских животных, или превратить в удобрение для городских газонов.

– Рубить такие взрослые елочки очень жалко, – признается создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Можно использовать искусственную елку, сделанную из переработанных материалов. Но в идеале елка, конечно, должна быть живой: с искусственной елочкой в пластмассовых игрушках получается эдакий искусственный, пластмассовый праздник. Именно поэтому во многих странах на площадях специально высаживают елки, чтобы наряжать их к Рождеству. И мы могли бы последовать их примеру.

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