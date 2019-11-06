Блинный путь: «Теремок» предложил петербуржцам заглянуть в будущее русской кухни

Если вы еще не были в ресторане «Теремок», что открылся на Кронверкском проспекте 47, обязательно загляните. Хотя бы ради любопытства. И вы заметите, что новый – уже 97-й по счету - ресторан известной сети выглядит немного непривычно. Первое, что бросается в глаза, - стильный интерьер. Узорная плитка, светлые и теплые цвета и фактура натуральных материалов, которую невозможно имитировать пластиком. Такой подход к дизайну сейчас используют во всех новых ресторанах «Теремок», но каждый из них создает на основе этих «вводных» собственную, неповторимую, атмосферу гостеприимства. В ресторане на Кронверском проспекте на нее работают деревянная мебель ручной работы, оригинальные светильники и большое фактурное панно в стиле русских узоров. Вроде бы мелочи, а атмосфера в итоге получается очень уютная, домашняя. И такими – строго индивидуальными - будут все «Теремки». И те, что только открываются, и те, что проходят процесс обновления.

- Новый «Теремок» на Кронверкском – это не просто ресторан, а то, как мы видим будущее нашей сети. В каждый наш ресторан мы вкладываем частицу души, а все, что мы делаем, мы делаем от доброго сердца. И очень хотим делиться этой добротой с нашими гостями, - отмечает совладелец и генеральный директор «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский.

Гости «Теремка» побывали в «святая святых» ресторана — на высокотехнологичной кухне. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок».

Сохраняя традиционную душевность, «Теремки» одновременно идут в ногу со временем и следуют за развитием технологий. Сеть ресторанов планирует расширять собственное производство и серьезно работает над тем, чтобы ускорить обслуживание гостей. Например, вскоре у «Теремка» появится своя программа лояльности и возможность заказать любимые блюда через мобильное приложение.

Кстати, недавно сеть ресторанов русской кухни «Теремок» отметила 20-летний юбилей. Как признается руководство, юбилейный год планировали завершить открытием сотого «Теремка». Но решили не спешить: ведь главный смысл развития сети – не только в количестве точек, но и в качестве их работы. Мир стремительно меняется, появляются новые тренды, меняются запросы и потребности людей. И каждую новинку нужно тщательно изучать. Поэтому сеть ресторанов запускает новый проект «Теремок 2025».

Андрей Ургант на открытии 96-го «Теремка» приготовил для гостей вкусный и приятный сюрприз. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок».

- Мы переполнены новыми идеями с точки зрения технического оснащения и концептуального подхода, и начинаем проектировать ресторан будущего, - говорит Виталий Свидовский. – Постепенно будем добавлять технологические и организационные новинки и в течение «пятилетки» представим петербуржцам новый взгляд на «Теремки» и русскую кухню в целом. Делается все это для того, чтобы наши гости уходили от нас с добрым сердцем.

И ведь правда: технологии стремительно развиваются, наша жизнь почти полностью уходит в онлайн. Но без доброты и участия, теплой атмосферы у нас нет будущего.

- Мы это понимаем и никогда полностью не уйдем в технологии. В «Теремке» всегда останется индивидуальный, душевный подход, - добавляет Виталий Свидовский.

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