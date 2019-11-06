Метро - 60 рублей, наземный - 50: в комитете по транспорту рассказали, как лучше всего повысить стоимость проезда в Санкт-Петербурга в 2020 году

Санкт-Петербург замер в ожидании: уже совсем скоро градоначальники должны точно сказать, на сколько вырастет в Северной столице стоимость проезда на общественном транспорте. Вчера, 5 ноября, городской комитет по транспорту выступил с заявлением – повышать тарифы нужно, и желательно не на пять рублей, как предлагается сейчас, а сразу на 10-15.

ГРАНИЦА ОКУПАЕМОСТИ

Такая информация содержится в официальном письме комитета депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. Документ он опубликовал на своей страничке в одной из соцсетей.

- Тарифы на 2020 год обсуждаются в Правительстве Санкт-Петербурга, - отмечается в письме. - Среди рассматриваемых вариантов – увеличение стоимости разового билета на пять рублей, а проездных – на 3,97 % с 1 января 2020 года и на столько же с 1 июля 2020 года.

Повышение, утверждают чиновники, коснется в первую очередь разовых поездок - те, кто пользуется "Подорожниками", практически ничего не почувствуют.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но у этого варианта, уточняют в ведомстве, есть несколько существенных недостатков. И главный – даже в таком виде перевозки не смогут себя окупать, и в транспортную сферу нужно будет вливать бюджетные деньги. А их и так уходит многовато. Поэтому лучше было бы поднять стоимость разового проезда до 50 рублей в наземном транспорте и до 60 в метро, а проездных – сразу на 8 %. Именно такие цифры в комитете считают «экономически обоснованными».

Между тем эксперты с такими выводами не согласны:

- С одной стороны, я понимаю, почему идет рост тарифов – потому что увеличивается стоимость электричества и топлива, - отмечает депутат Законодательного собрания, член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова. – С другой – совершенно непонятно, почему он должно быть таким существенным. На мой взгляд, это слишком серьезная величина, которая должна подтверждаться серьезными научными исследованиями.

Одна из причин повышения стоимости проезда - подорожание электричества и топлива.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ

По словам Ивановой, большой поддержки у депутатов Законодательного собрания эта инициатива также не нашла – но это, увы, не означает, что им удастся не допустить существенного роста тарифов.

- Я бы не волновался слишком сильно насчет увеличения стоимости разового билета, - отмечает другой эксперт, член межрегиональной организации «Город и транспорт» Владимир Валдин. – Потому что ими все же пользуются либо люди, которые в принципе крайне редко куда-то ездят на общественном транспорте, либо туристы. Поэтому на кошельки петербуржцев это, на мой взгляд, повлияет мало.

Другое дело, если станут дороже длительные проездные – да не на 3,97 %, как оговаривалось ранее, а сразу на восемь. Транспортные карты, по словам Валдина, в Санкт-Петербурге и так самые дорогие в стране, и если их стоимость вырастет еще, будет совсем грустно.

Другая причина - большое количество льготников, за которых платит бюджет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, в другом ведомстве – комитете по тарифам – призывают не беспокоиться раньше времени: решение по стоимости проезда еще окончательно не принято и находится на стадии обсуждения.

- При этом нельзя забывать, что эта величина в нашем городе не повышалась с 2017 года, - уточняют в комитете. – При этом экономически обоснованные тарифы (то есть, такие, которые действительно необходимы – прим.ред.) существенно выше тех, которые установило Правительство Санкт-Петербурга. А разница компенсируется за счет бюджета.

Как бы то ни было, интрига должна раскрыться уже во втором чтении бюджета – его в Заксобрании назначили на 20 ноября.