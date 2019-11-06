«Не хочу, чтобы меня запомнили плохим парнем»: Как боец из Санкт-Петербурга сменил образ и победно вернулся в UFC

Единственным представителем Северной столицы на турнире UFC FIGHT NIGHT 2019, который 9 ноября пройдет в Москве, станет Александр Яковлев. Боец по прозвищу «Гром Севера» выйдет в октагон против американца Рузвельта Робертса в рамках поединка в легком весе (70 кг).

Более двух лет мы ничего не слышали об Александре Яковлеве, а теперь боец из Санкт-Петербурга проводит второй бой подряд на российском турнире UFC.

Неожиданное исчезновение и резонансное возвращение в спорт сделали Александра Яковлева одним из самых обсуждаемых бойцов России. И когда СМИ постарались вывернуть наизнанку жизнь 35-летнего ветерана смешанных единоборств, мы узнали и о тусовках с гангстарэперами, и об образе плохого парня. И еще много о чем.

Следующий бой Яковлев проведет 9 ноября 2019 года в Москве.Фото: СОЦСЕТИ

Однако вернулся Александр Яковлев совсем другим. От былого имиджа не осталось и следа.

Возвращение, как «Гром» среди ясного неба

Можно побиться о заклад, что добрая половина любителей ММА, которая 9 ноября придет посмотреть турнир UFC в ЦСКА Арене или включит трансляцию в своих смартфонах, мало что слышала об Александре Яковлеве. А если и слышала, то основательно подзабыла, кто такой «Гром Севера». Ведь до апреля 2019 о Яковлеве не было вестей более двух лет.

При этом до своего исчезновения петербургский боец лихо выступал в российских прмоушенах: М-1, Легенда, ProFC, где бивал таких небезызвестных оппонентов как Пол Дэйли и Мурад Абдуллаев, а в 2014 году подписал контракт c UFC.

Но в лучшей лиге мира дела у Александра Яковлева не задались: в первом бою он уступил именитому бразильцу Дэмиону Майе (на данный момент 6-й номер в рейтинге UFC в среднем весе), а в последующих пяти поединках проигрывал еще трижды. Поражение от Зака Каммингса (19 ноября 2016 года) получилось особенно неприятным – американец поймал Яковлева на рычаг локтя и вынудил сдаться.

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После этого боец из Санкт-Петербурга исчез со всех радаров и многие справедливо подумали, что россиянин просто был уволен из UFC. Но оказалось, что все намного сложнее.

- Мой контракт оставался действующим, более того, он был переподписан еще на шесть поединков. Но у меня в жизни были трудности, поэтому пришлось взять перерыв, – отмечал Александр Яковлев перед апрельским турниром в Санкт-Петербурге.

Что ты сделал для хип-хопа?

Кто знает, сколько бы ветеран российских ММА прождал своего возвращения в октагон, но как по заказу в UFC решили провести турнир в городе на Неве. И о Яковлеве сразу вспомнили. Когда на официальном сайте UFC появилась информация о том, что в карде турнира в «Юбилейном» выступит Александр Яковлев, позабытый всеми боец стал едва ли не самой обсуждаемой фигурой.

Прежде всего, общественность интересовало, по какой причине Яковлев отсутствовал в спорте более двух лет. Версии выдвигались самые разные: от злоупотребления алкоголем и наркотиками, до проваленного допинг-теста и проблем с законом. Александр все эти версии отмел решительно. Но о том, что происходило в жизни Александра, он не хочет рассказывать до сих пор.

- Было много трудностей, обвалившихся на меня в один момент, в частности со здоровьем, финансами и карьерой. Я должен был взять паузу, чтобы разобраться во всем.

Узнали любители ММА и другие любопытные факты о Яковлеве, о которых сам Александр, возможно, предпочел бы и не вспоминать.

Оказывается, боец дружил с рэпером D-Masta и даже записал несколько своих ганста-композиций под псевдонимом Bad Boy.

- Все это нужно было для того, чтобы создать образ плохого парня, - вспоминает Яковлев. – Старался вносить элементы шоу в свои выступления, чтобы болельщикам было интереснее наблюдать за мной. Но за пределами боев я не был Бэдбоем. Никогда не употреблял алкоголь, у меня вообще не было никаких вредных привычек. И я не хотел, чтобы меня запомнили плохим парнем.

А о клипах, записанных вместе с D-Masta, Яковлев сейчас и вовсе вспоминает со стыдом (один из треков называется «Экзамен», название другого Яковлев не раскрывает).

- Удалял эти клипы, откуда только мог. Но они, к сожалению, все равно где-то остались. Рэп я давно не слушаю и ни с кем из рэперов отношения не поддерживаю.

Резкая смена имиджа неминуемо должна была вызвать падение болельщицкого интереса. Ведь для большинства фанатов смешанные единоборства – это шоу, и в клетке они хотят видеть ярких персонажей, которые могут устроить перфоманс как в бою, так и в «мирной» жизни.

Яковлев с одним из самых известных боксеров, а ныне - депутатом Госдумы - Николаем Валуевым.

Но, похоже, сейчас шумиха вокруг своего имени Александру Яковлеву совсем не интересна.

- Раньше я уделял своему образу много внимания, но потом понял, что это мешает сфокусироваться на главном.

При этом Яковлев надеется, что в Москве у него будет поддержка.

- Победа в UFC это шаг вперед во многом, в том числе и в медиа-пространстве, - намекает на свой успех на апрельском турнире Александр.

«Гильотина» для Рузвельта

Возвращение в октагон у «Грома Севера» действительно получилось ярким. На турнире в Санкт-Петербурге Яковлев в непростом поединке с бразильцем Алексом да Силвой все-таки поймал соперника на удушающий («гильотина») и отпраздновал свое воссоединение с UFC досрочной победой.

20.04.2019.ALEXANDER YAKOVLEV-ALEXDA SILVA #UFC#MMA#BOKS#UZBEKISTAN#BUKA#SHAXRAM#AYUBXON#UZBOOM.

А на ближайшем турнире в Москве Яковлев вполне может продолжить свою победную серию. В соперника у Александра будет отнюдь не звездный американец Рузвельт Робертс. Который в своем последнем поединке уступил Винсу Пичелу (любопытно, что сначала именно Пичела должен был выйти против Яковлева).

Правда, соперник у Яковлева не слишком именит и даже в случае победы Александр едва ли вернется в топ бойцов легкого дивизиона, где рулят такие парни как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Но Александр Яковлев, судя по всему, готов к долгой дороге.

- Меня долгое время тяготило то, что я не могу заниматься любим делом. Был даже период, когда я думал, что больше не вернусь в октагон. Не зря говорят: «Что имеем - не храним. Потерявши - плачем». Так и я, когда был в обойме, был не слишком сфокусирован на своей карьере. Сейчас стараюсь всё исправить.