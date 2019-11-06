Шумахер с берегов Невы: Студент-второкурсник из Санкт-Петербурге взял золото на «Олимпийских играх» по автоспорту

Опасные ситуации, рев мощных моторов, жесткие столкновения и бешеный азарт. Для второкурсника Клима Гаврилова из университета ИТМО все это – родная стихия. На недавних международных соревнованиях FIA Motorsport Games в Италии - их еще называют «Олимпийскими играми» для автоспорта - он обошел 25 соперников из разных стран и завоевал золотую медаль в классе легковых автомобилей.

В автоспорте наш герой не новичок – за рулем он уже больше семи лет. Когда Климу было 13, папа привел его покататься на картах – простейших гоночных автомобильчиках без кузова. Так все и завертелось. За следующие шесть лет Клим выиграл множество гонок на самых разных уровнях и даже занял третье место на Чемпионате России. А потому приглашению погонять в Риме от Российской автомобильной федерации не удивился и практически без раздумий принял решение участвовать.

Ездит Клим на гоночном седане Audi RS3 LMS - от этого авто, согласитесь, так и веет брутальностью. Фото: Григорий Голышев

- Никто не знал, что нас на самом деле ждет, - признается наш герой. – Все думали, это будет какое-то рядовое соревнование. Но все иллюзии развеялись еще на церемонии открытия. Это было что-то грандиозное: множество зрителей, прессы, прямые трансляции на итальянских телеканалах… сразу стало ясно – все очень серьезно.

Каждый участник демонстрировал свое мастерство в пяти дисциплинах: от классической кольцевой гонки до дрифта (это когда машина срывается в контролируемый занос) и компьютерных симуляторов.

- Я участвовал в соревнованиях легковых автомобилей, - продолжает Клим. – Мне достались очень сильные соперники. Много хлопот доставили, например, Том Коронель и Жиль Магнус – опытные гонщики из Нидерландов и Бельгии соответственно. С Коронелем вышло несколько довольно жестких контактов – порой он пытался подпихивать меня на поворотах. А Магнус резко тормозил, чтобы я врезался ему в задний бампер.

Борьба вышла жесткой и наполненной опасными моментами. Не обошлось и без жестких столкновений. Фото: Григорий Голышев

Усложняла дело погода: на протяжении всего решающего заезда шел мелкий дождь, и трасса была скользкой. Кое-кто из соперников, вспоминает наш герой, даже вылетел с трассы, и его пришлось эвакуировать с помощью специальной спасательной машины.

Но несмотря ни на что Клим завоевал в турнире победу. В первой гонке он обошел фаворита практически перед финишем. Во второй – преимущественно оборонялся от Коронеля и пришел вторым, но по сумме очков за два заезда оказался победителем.

- Впечатления, конечно, потрясающие, - признается петербуржец. - Про меня написали в газетах, сняли несколько репортажей на ТВ. Надеюсь, это поможет мне найти инвесторов и продолжить свой путь в автоспорте.