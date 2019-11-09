«Как открыть свое дело»: Простые, но нужные советы от бизнесвумен Ксении Секиро

Началось все в 2011 году. Мы сбежали из офисных стен и видели решение своих проблем именно в бизнесе. Это из серии: налажу быстренько свои дела и буду путешествовать, получая пассивный доход. Но на деле все иначе. Наши попытки организовать доставку азиатской еды, продажу огромных плюшевых медведей, наклеек и украшений закончилось минусом 1,5 млн. руб. на счетах. Но решение было четким и непоколебимым - в офис мы не вернемся!

Занимались много чем в поиске своего. Тестировали разные направления удаленной работы, создавали сайты для интернет-магазинов, запускали рекламы, администрировали социальные сети. Я параллельно вела блог в Instagram, где рассказывала о том, что мы делаем. Именно этот момент можно считать зарождением нашего нового дела - университета удаленной работы Sekiro.

У нас сложился вот такой рабочий план запуска бизнеса:

1. Станьте специалистом в какой-либо области. Для нас - это удалённая работа. Мы работали в разных областях, самостоятельно искали клиентов, ошибались и снова пробовали, поэтому опыта и знаний собрали достаточно!

2. Сделайте бесплатный продукт - лид-магнит. В 2015 году мы провели 1 бесплатный вебинар для желающих, которые откликнулись в моём Instagram. Рассказали, как мы работаем удаленно и путешествуем по Азии. Тогда и поняли, что это то самое, чем хотим заниматься дальше! Хотя было сложно донести информацию до людей, так как про удаленную работу почти никто не слышал.

3. Оформите продукт с невысокой стоимостью - трипваер. В нашем случае тогда это был мини-тренинг на неделю, где мы подробно рассказали про заработок в Интернете.

4. Создайте основной продукт. Им стал наш тренинг «Востребованная интернет-профессия», в котором мы до сих пор за два месяца обучаем 10 направлениям удаленного заработка. Недавно запустили уже 33 поток, а сейчас занимаемся усовершенствованием программы. В первую очередь мы всегда думали о том, какую пользу даём людям? Какие проблемы помогаем решить? В случае с удаленной работой это:

- Проблема с работой в маленьком городе;

- Как зарабатывать маме в декрете;

- Проблема с постоянными пробками и тратой огромного количества времени на дорогу в офис;

- Проблема с уровнем зарплаты;

- Проблема с количеством времени, проводимого с ребёнком и т.д.

Примерно по такому плану сейчас работает университет удаленной работы Sekiro, который делает нас счастливее.

Почему прошлые попытки запуска бизнесов были не успешны? Да потому что они были не наши с точки зрения интереса к делу, душевности, пользы. Наша миссия не в том, чтобы доставку лапши организовать (а кому-то именно этим и стоит заниматься), а в том, чтобы дать большему количеству людей инструменты, которые помогут обрести финансовое благополучие, счастливее и ближе к семье!

Если вы в поиске идеи для бизнеса, то постарайтесь монетизировать свое хобби или работу, от которой глаза горят и которой вы могли бы заниматься хоть каждый день. Именно тогда все сложится!

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