«Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019 – 3:1 (победа «Зенита»).

Две последние встречи наверняка подорвали уверенность и футболистов «Зенита» и его болельщиков. Поражение, без всяких шансов на успех, против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов 0:2 и ничья в большинстве против ЦСКА - оптимизма не добавили. Но если в Лиге чемпионов, ситуация у петербургского клуба приближается к критической, то в чемпионате России у «сине-бело-голубых» пока все идет гладко.

Второй круг невская команда встречает в роли лидера. «Ростов» и «Локомотив», которые делят второе и третье места, отстают на три очка. То есть, особой нервотрепки нет.

Победа в Туле, скорее, будет иметь для петербуржцев психологическое значение, позволяющее поднять общий тонус. Хотя добиться ее будет не просто.

Прежде всего, против игроков «Зенита» убийственный график. В прошлую среду они играли против «Томи» на Кубок России, в субботу принимали ЦСКА, во вторник встречались с «Лейпцигом», а в воскресенье испытают себя в городе пряников и самоваров. Четыре матча за 11 дней — выжить в такой карусели не просто! И, это еще счастье зенитовцев, что три встречи они провели, не выезжая за пределы Северной столицы. Но тут речь идет не столько о физической усталости, сколько о психологической. Поэтому, вполне вероятно, что Семак, как и в матче с «Томью», пойдет на серьезную ротацию состава, дав шанс резервистам.

Впрочем, даже «основой», добыть победу в Туле будет не просто. «Арсенал» удачно играет против представителей Северной Пальмиры на своем поле последние два сезона. И даже забил в их ворота семь голов.

В нынешнем чемпионате «канониры» на своем стадионе проиграли только дважды и только один раз с разницей в два мяча. Да, и в гостях — они не подарок для любого соперника.

В минувший понедельник это испытали на себе футболисты «Спартака», проигравшие при своих болельщиках 0:1. Победа над «красно-белыми» позволила «пушкарям» опередить как раз «Спартак» и подняться на шестое место в турнирной таблице.

После «взятия Москвы» туляки постараются дать настоящий бой и чемпиону. По большому счету, от «Арсенала» никто ничего не ждет, и это тоже для них может стать большим плюсом.

Но чтобы устоять против «Зенита», даже на своем поле, «пушкарям» обязательно нужно еще и везение. «Заарканят» Фортуну, может и разживутся очками. Если нет - два-три мяча в их ворота обязательно влетят.