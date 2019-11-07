«Взять жизнь в свои руки, даже если рука всего одна»: Рита Грачева представила свою книгу в Петербурге

Ее можно назвать героиней своего времени. Напомним: в декабре 2017 года житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев вывез свою жену Риту (ей на тот момент было 25 лет) в лес, связал и начал пытать, рубя топором по рукам. Садист требовал, чтобы супруга призналась в измене. Рите сознаваться было не в чем. Отрубив жене кисти обеих рук, Грачев отвез ее в больницу и пошел сдаваться в полицию. Врачи сумели собрать левую руку буквально из лоскутков. А вместо правой у Маргариты теперь протез. В октябре прошлого года Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

А Рита после этой жуткой истории, как Феникс восстала из пепла. И не просто нашла в себе силы жить дальше - она изменилась, преодолела свой страх и теперь вдохновляет других. Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил историю жизни Риты Грачевой «Счастлива без рук». На днях автор сама презентовала книгу в Петербурге.

«Как такого ребенка можно обидеть?» - не выдержала пожилая женщина, которая одной из первый пришла на презентацию. Стоит сказать, что зал был полным. Люди разного возраста собрались почти полностью заполнили зал книжного магазина на Невском. И пришли не столько ради книги, сколько для того, чтобы поддержать Маргариту и выразить ей благодарность. Несколько часов гости засыпали ее вопросами, и она открыто на них отвечала. Общение получилось очень личным.

На встречу с автором издания пришли сотни людей. ФОТО: Анна РАКИТИНА

О ПРЕМЬЕРЕ

- Что помогло Вам написать книгу?

- Поддержка мамы. Она профессиональный журналист. Переносила мои мысли на бумагу, я же не могу писать.

- Как Вы нашли в себе силы рассказать об этом?

- Самым сложным было уговорить меня. Мама предлагала сесть за написание, а я вообще не хотела. Потом она попросила меня прочитать пару глав. Тогда я поняла, что книга должна быть.

- Кому она адресована?

- Вообще я писала о том, как пережить трудную ситуацию и продолжить двигаться вперед. Если после прочтения книги хотя бы одна девушка получит толчок уйти от мужа-тирана, это будет успех

«Добрых, адекватных людей намного больше» - Книга – это еще и возможность сказать «спасибо» всем, кто поддерживал меня материально и морально. Некоторые финансово помогли с протезированием. Но бывало и так, что в реанимацию забегала девушка, делала со мной селфи и исчезала. Но добрых, адекватных людей намного больше. Самое сложное в том, что все случаи индивидуальны. Кому-то действительно нужно побыть некоторое время одному, кому-то необходима поддержка близких. Нет универсального совета. Мне же помогла не раскиснуть огромная поддержка людей. И конечно, самых близких: детей и моей семьи. Если бы не они, возможно, два года после трагедии я провела бы дома в депрессии. Благодаря помощи я смогла не только элементарно открыть дверь, но и сесть за руль.

- В какой момент после трагических событий Вы впервые почувствовали себя счастливой? - Я безумно радовалась, когда самостоятельно смогла сварить себе кофе в турке. Это кажется ерундой, мелочью, но у меня, два месяца пролежавшей и ничего не делавшей, огромное достижение.

- Вы по-прежнему хотите пятерых детей?

- Да. И надеюсь, что будет дочка, хотя бы одна из пяти. Я ни в коем случае не ставлю крест на личной жизни. Верю, что все впереди.

После презентации Рита еще долго раздавала автографы. ФОТО: Анна РАКИТИНА

БОЛЬНАЯ ТЕМА

- Дети знают, что с Вами произошло? - Нет. Им сказали, что я попала в аварию. Это тяжелый вопрос для меня, потому что рассказать придется в ближайшем будущем. Старший сын скоро пойдет в школу, есть вероятность, что ему сообщат там. Не знаю, как это грамотнее преподнести. Возможно, обратимся к помощи психолога.

- Как они теперь относятся к отцу? - Быстро забыли. Все происходило на стадии развода, мы уже не жили вместе.

- Сейчас у Вас есть опасения за собственную жизнь? - Я боюсь за свое будущее, когда этот человек выйдет из тюрьмы. Поступали записки из СИЗО с угрозами. Сейчас, к счастью, ничего нет, он о себе больше не напоминает. Пока есть время, чтобы не думать об этом.

- Разве нельзя было разорвать раньше, не доводя до трагедии? - Самое страшное в том, что в большинстве случаев насилие нельзя предугадать. Это случается не только в «пьющих», но и в обеспеченных семьях. В моем случае все произошло на стадии развода. Человек меняется за секунды.

«В любом случае нужно уходить» - Куда обращаться за помощью при домашнем насилии? - У полиции сейчас элементарно нет инструментов для борьбы с этим. Это вообще очень сложный вопрос для нашего государства. Почему-то тормозят принятие закона о домашнем насилии: там прописано о выдаче ордера и защите жертвы. Увы, пока можно надеяться только на себя. Если поднял руку один раз, это закончится печально. Вплоть до летального исхода. В любом случае нужно уходить.

- Расскажите, как сейчас изменилась Ваша жизнь, легко ли жить с протезами? - У меня всего три протеза: два немецких и один российский от государства. Вместе их я никогда не видела, потому что постоянно какой-то из них ломается. В последний раз у меня вылетел палец, это стоило 135 тысяч рублей. Пока моя повседневная жизнь состоит из медицинских и судебных дел. Периодически проходят операции. Последняя, скорее всего, финальная, была в начале октября. Скоро вытащат спицы из руки, будет реабилитация в Санкт-Петербурге. Знаете, счастье в мелочах. Главное, чтобы все были живы и здоровы, а остальное – мелочи.

- Какие у вас планы на будущее? - Помимо работы над законом о домашнем насилии после трагедии я начала заниматься дайвингом, сейчас осваиваю это. Хочется к теплому морю, увидеть черепаху.