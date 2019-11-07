Красный день календаря: 7 ноября петербургские коммунисты без разрешения пойдут митинговать у «Авроры»

Все жители Петербурга старше 35 лет еще помнят что такое «красный день календаря». 7 ноября, годовщина Октябрьской социалистической революции, был одним из самых главных праздников в СССР. Отмечали его с размахом и шествиями по городу. Но времена изменились и сейчас коммунистам митинги не разрешают. Впрочем, они и без одобрения властей выходят с флагами к главному символу революции - «Авроре».

- Никто не имеет право нам запрещать, мы завоевали его в 1917 году. Вы можете там верить своим сказкам, а у нас есть своя история. Поэтому будем проводить мероприятие у «Авроры», - заявил в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Я писал Беглову, должны разрешить митинг.

Разрешение на митинг КПРФ не дали, но мероприятие все равно состоится.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но, несмотря на телеграмму главы компартии губернатору Санкт-Петербурга, мероприятие сторонникам идей Макса-Энгельса-Ленина так и не согласовали. Впрочем, не впервой.

- Да, нам не разрешили шествия к «Авроре». Пройдем по старой, прошлогодней схеме. Пройдем по тротуарам, без перекрытия движения. Возложим цветы. Это не массовое будет, - рассказала радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова.

Как сообщается на сайте петербургского отделения компартии, акция «Цветы – Авроре» начнется в 19.30. Встреча с депутатами ЗакСа от КПРФ у крейсера - в 20.00. Сбор участников митинга намечен у Соборной мечети рядом с метро «Горьковская» на 19:00.