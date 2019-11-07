2019-11-07T16:35:18+03:00
Общество

Ленинградская область присоединилась к Большому этнографическому диктанту

Жители проверили свои знания на 33 площадках, организованных по всему региону
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В этом году приняли участие 1417 жителей региона. Фото: Дом дружбы ЛО.В этом году приняли участие 1417 жителей региона. Фото: Дом дружбы ЛО.
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Какой народ России включает «горную» и «луговую» группы, что за овощ заменил на Руси картофель и когда пройдет следующая Всероссийская перепись населения? В преддверии Дня народного единства на эти и другие вопросы отвечали участники Большого этнографического диктанта. Тест на знание России во всем ее народном, историческом и культурном многообразии 1 ноября прошли тысячи людей по всему миру. Присоединился к акции и 47-й регион. На территории районов организовали 33 экзаменационные площадки, а главной стал Дом дружбы Ленинградской области.

«О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ»

- Диктант проходит в каждом из 85 регионов России и 38 зарубежных странах. Он позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения. Мы надеемся, что после его прохождения у всех появится желание изучать свои корни, традиции предков и узнавать больше о тех, кто живет рядом, - рассказывает председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. - Организуют диктант Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Акция проводится в четвертый раз, и Ленинградская область четвертый раз в ней участвует.

Начался диктант одновременно по всей стране. Тем, кто решил проверить свои знания, предстояло ответить на тридцать вопросов. Как и прежде, задание состояло из двух частей. Первые двадцать вопросов были одинаковыми для всех участников. Последние десять - региональные, они уникальны для каждого субъекта.

Главной площадкой этнодиктанта в Ленинградской области стал Дом дружбы. Фото: Дом дружбы ЛО.

Главной площадкой этнодиктанта в Ленинградской области стал Дом дружбы. Фото: Дом дружбы ЛО.

САБАНТУЙ И НЕ ТОЛЬКО

На территории Ленинградской области проживает 141 национальность. Среди них - старейшие коренные народы: русские, вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны и тихвинские карелы. Во время диктанта участникам пришлось вспомнить, какими промыслами они занимались, что означает слово «сабантуй» и на берегу какой реки зародилось гончарное производство.

На все задания организаторы отвели 45 минут. Некоторые справились быстрее - помог опыт. Руководитель Коми общины Ленинградской области Валентина Зезегова присоединилась к Большому этнографическому диктанту второй раз. Женщина призналась, что над многими вопросами пришлось поломать голову.

- Задания стали сложнее. В этот раз больше спрашивали о России, устройстве, законах, переписи населения, - улыбается Валентина Зезегова. - Всегда приятно проверить свои знания о нашей богатой России-матушке. Для людей это важно. Может быть, потом захочется узнать что-то новое, сходить в музей. Я буду ждать результатов. Даже если ответила где-то неправильно - ничего страшного. Буду читать, образовываться.

УЧАСТНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

Кстати, к Большому диктанту область начала готовиться заранее. В течение всего 2019 года Дом дружбы проводил Малый этнографический диктант. В тесте было пятнадцать вопросов, и почти все были связаны именно с традициями, обычаями, праздниками народов региона.

- Задания решали школьники, студенты, воспитанники летних лагерей, их преподаватели, гости этнокультурных фестивалей и другие жители, - рассказал начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Дома дружбы Дмитрий Родышевцев. - Подобную просветительскую работу мы ведем круглый год. У нас проходят национальные фестивали, праздники. Например, этим летом мы организовали почти забытый татарский праздник «Жыен». Регулярно проводим уроки регионоведения на территории всей области. Представители ярко, интересно и красочно рассказывают о своем народе и культуре.

Такая работа приносит плоды. С каждым годом желающих проверить свои знания на этнодиктанте становится все больше. В 2016 году в Ленинградской области было всего 7 площадок, а в акции участвовали 388 человек. В 2018-м площадок стало 24, а участников - 1119 человек. В этот раз за парты сели 1417 жителей региона. Правильные ответы они узнают 10 ноября, а вот результаты опубликуют 12 декабря. Их можно посмотреть на сайте www.miretno.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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