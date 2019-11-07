2019-11-07T16:20:02+03:00
Досуг

Приходи на презентацию книги «Тайна перевала Дятлова»

16 ноября в 13.00 в «Доме книги» на Невском, 28 состоится презентация книги Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова»
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Книга «Тайна перевала Дятлова» - монументальный труд, обязательный к прочтению для всех, кто интересуется этой непростой темой.Книга «Тайна перевала Дятлова» - монументальный труд, обязательный к прочтению для всех, кто интересуется этой непростой темой.
Изменить размер текста:

Гибель тургруппы Дятлова - одно из самых загадочных происшествий в истории СССР. Девять смелых и опытных альпинистов погибли в одну ночь на Северном Урале, и обстоятельства их гибели остаются невыясненными до сих пор. Писатель и журналист Николай Андреев три года потратил на то, чтобы собрать воедино и проанализировать все факты и версии случившегося. Итогом стала книга «Тайна перевала Дятлова» - монументальный труд, обязательный к прочтению для всех, кто интересуется этой непростой темой.

Эксклюзивно для читателей «КП в Санкт-Петербурге» мы публикуем отрывок из книги «Тайна перевала Дятлова»:

«…и у Игоря Дятлова команда подобралась сильная, надежная, опытная. Ни в ком сомнений не возникает. Конечно, хотелось бы побольше знать о каждом из них, кто ушел в последний поход в декабре 1959 года, но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы сказать о них: это были настоящие люди. И лидер у них настоящий.

Гибель тургруппы Дятлова - одно из самых загадочных происшествий в истории СССР.

Гибель тургруппы Дятлова - одно из самых загадочных происшествий в истории СССР.

Когда Игорь уезжал из дома, мать, как чувствовала, сказала ему: «Не надо, Гося, идти, у тебя на носу преддипломная практика, заканчивать надо институт». Уж так она его просила, почти умоляла. А он: «Ну мам, ну давай, ну последний раз». Скрепя сердце, отпустила его. Потом всю жизнь не могла себе простить, что не настояла.

Так и получилось: последний раз…»

Пообщаться с автором можно будет 16 ноября в 13.00 в «Доме книги» на Невском, 28

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Этнический фестиваль в день народного единства в Петербурге «Стереотипы будущего»
4 ноября в «Музее стрит-арта» состоится фестиваль, цель которого соединить современное искусство с фольклорными мотивами различных народов России и показать, как вековая народная культура может выглядеть сегодня
Новости 24
Лиса умилила петербуржцев игривой охотой в парке Гатчины
Отец семейства пытался провезти в Россию 45 килограммов взбитых сливок
На улицы Петербурга выйдут рейсовые автобусы в лазурном «зенитовском» цвете
Петербуржцев просят помочь в строительстве нового приюта для кошек и собак
В контактном зоопарке енот набросился на маленького ребенка
КАД полностью перекроют в оба направления на развязке с Московским шоссе
Солдаты ЗВО нашли концлагерь времен войны на территории Ленинградской области
Петербуржцы смогут бесплатно проверить кровь на диабет
Кинотеатр «Максим» отремонтируют и откроют заново через два года
Бывший замначальника ФСИН Петербурга, обвиняемый в получении взяток, отправится под суд
СКА лишился Виктора Тихонова
Еду из «Пятерочки» будут отдавать на корм животным
На внутреннем кольце КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Селфи с трупом: Петербуржца, зверски убившего молодую девушку, осудили на 16 лет
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
В Санкт-Петербурге ожидается резкое потепление
Мощный пожар разгорелся на стройке ЖК в Шушарах
Смольный начал опрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит»
На пьяного петербуржца, сбившего инспектора ГИБДД, завели уголовное дело
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку