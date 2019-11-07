Приходи на презентацию книги «Тайна перевала Дятлова»

Гибель тургруппы Дятлова - одно из самых загадочных происшествий в истории СССР. Девять смелых и опытных альпинистов погибли в одну ночь на Северном Урале, и обстоятельства их гибели остаются невыясненными до сих пор. Писатель и журналист Николай Андреев три года потратил на то, чтобы собрать воедино и проанализировать все факты и версии случившегося. Итогом стала книга «Тайна перевала Дятлова» - монументальный труд, обязательный к прочтению для всех, кто интересуется этой непростой темой.

Эксклюзивно для читателей «КП в Санкт-Петербурге» мы публикуем отрывок из книги «Тайна перевала Дятлова»:

«…и у Игоря Дятлова команда подобралась сильная, надежная, опытная. Ни в ком сомнений не возникает. Конечно, хотелось бы побольше знать о каждом из них, кто ушел в последний поход в декабре 1959 года, но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы сказать о них: это были настоящие люди. И лидер у них настоящий.

Гибель тургруппы Дятлова - одно из самых загадочных происшествий в истории СССР.

Когда Игорь уезжал из дома, мать, как чувствовала, сказала ему: «Не надо, Гося, идти, у тебя на носу преддипломная практика, заканчивать надо институт». Уж так она его просила, почти умоляла. А он: «Ну мам, ну давай, ну последний раз». Скрепя сердце, отпустила его. Потом всю жизнь не могла себе простить, что не настояла.

Так и получилось: последний раз…»

Пообщаться с автором можно будет 16 ноября в 13.00 в «Доме книги» на Невском, 28