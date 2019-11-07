Велодорожку между Светогорском и Иматрой планируют открыть в 2021 году

В Финляндию из Петербурга можно махнуть и на автобусе, и на поезде, и на собственной машине, и на пароме. А можно и на велосипеде. Последний вид транспорта многие активные туристы очень любят. Ведь это отличный способ увидеть живописные места в стране тысячи озер. Правда, туристы давно мечтают о современной велополосе между приграничными городами. О том, чтобы ее обустроить между Светогорском и Иматрой, поговаривают давно. Но скорее всего уже летом 2021-го преодолеть границу на двухколесном можно будет с комфортом.

Как рассказали «КП-Петербург» в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, велодорожка в Светогорске по улицам Красноармейская, Спортивная, Приграничная и Заводская до Международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) протянется чуть больше, чем на 4 километра.Кроме того, перед пунктом пропуска оборудуют специальную парковку и павильон для отдыха. К строительству велодорожки приступят в следующем году.

– Летом 2021 года планируется провести итоговый велопробег по итогам завершения строительных работ, – отметили в пресс-службе Дирекции.

Кстати, Светогорск и Иматра – города-побратимы. Между ними как раз самый популярный велосипедный маршрут для прохождения границы. Но он, можно сказать, стихийный. В этом году всего между Ленобластью и Финляндией на велосипедах уже проехали больше 33 тысяч человек.

– Это показывает интерес туристов обеих стран, несмотря на то, что трасграничный велосезон длится всего 5 месяцев. А количество пересечений российско-финской границы на велосипедах устойчиво растет с 2017 года, – добавили в Дирекции.

Сейчас ездить на велосипеде туристам приходится на свой страх и риск – вдоль трассы с автомобилями. Но велодорожку и собираются оборудовать для безопасного и удобного передвижения. Кроме того, с появлением современного маршрута для двухколесных прогнозируют и рост числа туристов из обеих стран.

СПРАВКА «КП»

Проект по развитию велотуризма реализуют в рамках сотрудничества между Россией и Финляндией. Контракт подписали еще год назад. И сейчас уже завершена разработка концепции. Впереди – само строительство. Ведущим партнером международного проекта выступает Дирекция. Кроме того, в нем участвуют Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии и администрации Светогорска и Иматры. Всего бюджет проекта составляет больше 1,9 миллионов евро. Но международная программа основана на гранте, который «окупит» 80 процентов этой суммы.