«Будто Чужой в душу смотрит»: Петербургские хирурги слили в Сеть видео интимной операции и поглумились над пациентом

Хирурги из Петербурга провели интимную операцию по извлечению предмета из живота пациента. С одной стороны, врачи настоящие герои, так как смогли помочь мужчине, с другой, видео всего процесса в итоге попало в интернет и распространилось по социальным сетям.

Увиденным хирурги оказались очень шокированы. Предмет для сексуальных утех, размером с огнетушитель, медики достали из толстой кишки пациента. По всей видимости, даже для врачей это оказался не рядовой случай, так как посмотреть на извлечение игрушки собралось практически все отделение. Вооружившись камерами мобильных телефонов, охая и смеясь, они удивлялись возможностям человеческого тела, пока несчастный пациент находился под наркозом и не мог ничего им ответить на такое неэтичное поведение.

Смеясь, врачи сделали "фото на память" с извлеченным предметомФото: СОЦСЕТИ

- Такого я еще не видел. Он его из музея, наверное, украл, - сопровождали комментариями операцию столпившиеся вокруг пациента медики.

- Как будто Чужой прямо в душу смотрит, - добавил один из врачей, достававший фаллос.

- Красота какая, - поразились сосудистые хирурги.

Без крови операция не обошлась. Для того, чтобы извлечь сексуальную игрушку, врачам пришлось воспользоваться скальпелем.

- Как он вообще выжил? – дивились врачи.

В итоге операция завершилась удачно, и счастливые своим успехом врачи решили сделать коллективное фото на память, широко улыбаясь под защитными масками. Правда самому пациенту такая популярность явно пришлась не по душе, так как врачебная этика подразумевает, что любые операции, а тем более интимного характера должны храниться в тайне, а не быть на обозрении у всего интернета.