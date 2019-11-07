Без ускорений: в Смольном объяснили, почему нельзя открыть «коричневую» ветку метро досрочно
Стоимость выше, качество ниже. Вот, что может случиться, если начать строить станции метро «коричневой ветки» метрополитена ускоренными темпами. Прибавляем сюда высокую вероятность технологических нарушений и получаем три основных причины, по которым Красносельско-Калининскую линию откроют не раньше 2022 года. Их в ответе на депутатский запрос озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Немного о том, почему такой запрос вообще появился. Транспортная доступность юго-запада города уже давно является больной темой.
«Кировская улично-дорожная сеть перегружена, в том числе и потому, что в Красносельском районе нет своих станций метро», - пишут в своем запросе депутаты Денис Четырбок, Алексей Цивилев и Михаил Барышников. – «Через Кировский район едут транзитом. В то же время улично-дорожная сеть Красносельского района отстает от темпов автомобилизации и строительства на новых территориях».
Точкой преткновения назвали несогласованность ремонтных работ. Одновременно ведутся работы на проспекте Ветеранов и проспекте Народного Ополчения. В итоге в сторону Красного села – транспортный коллапс. А реконструкция Лиговского путепровода заморожена из-за расторжения контракта с подрядчиком. При этом ограничение движения продлено до конца мая 2020 года.
Да, метро в такой ситуации действительно стало бы для местных жителей серьезным подспорьем. Но, как известно, поспешишь – людей насмешишь. Поэтому ускорять этапы работы в Смольном не планируют. Строительно-монтажные работы на участке от «Казаковской» («Юго-Западной») до «Путиловской» по плану должны завершить к июлю 2022 года. Второй участок – от «Казаковской» до «Сосновой поляны» и вовсе планируют ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах.
- Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства, - резюмировал градоначальник, подчеркнув, что график работ составляется квалифицированными специалистами и учитывает множество факторов и нюансов. - Ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным.
ИСТОЧНИК KP.RU