2019-11-07T20:43:16+03:00
Общество

Без ускорений: в Смольном объяснили, почему нельзя открыть «коричневую» ветку метро досрочно

Если сроки строительства сократить, может возникнуть ряд проблем
Александра СУРИС
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Красносельско-Калининская линия уже даже исчезла со схем метро Фото: из архива "КП"Красносельско-Калининская линия уже даже исчезла со схем метро Фото: из архива "КП"
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Стоимость выше, качество ниже. Вот, что может случиться, если начать строить станции метро «коричневой ветки» метрополитена ускоренными темпами. Прибавляем сюда высокую вероятность технологических нарушений и получаем три основных причины, по которым Красносельско-Калининскую линию откроют не раньше 2022 года. Их в ответе на депутатский запрос озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Немного о том, почему такой запрос вообще появился. Транспортная доступность юго-запада города уже давно является больной темой.

«Кировская улично-дорожная сеть перегружена, в том числе и потому, что в Красносельском районе нет своих станций метро», - пишут в своем запросе депутаты Денис Четырбок, Алексей Цивилев и Михаил Барышников. – «Через Кировский район едут транзитом. В то же время улично-дорожная сеть Красносельского района отстает от темпов автомобилизации и строительства на новых территориях».

Точкой преткновения назвали несогласованность ремонтных работ. Одновременно ведутся работы на проспекте Ветеранов и проспекте Народного Ополчения. В итоге в сторону Красного села – транспортный коллапс. А реконструкция Лиговского путепровода заморожена из-за расторжения контракта с подрядчиком. При этом ограничение движения продлено до конца мая 2020 года.

Да, метро в такой ситуации действительно стало бы для местных жителей серьезным подспорьем. Но, как известно, поспешишь – людей насмешишь. Поэтому ускорять этапы работы в Смольном не планируют. Строительно-монтажные работы на участке от «Казаковской» («Юго-Западной») до «Путиловской» по плану должны завершить к июлю 2022 года. Второй участок – от «Казаковской» до «Сосновой поляны» и вовсе планируют ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах.

- Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства, - резюмировал градоначальник, подчеркнув, что график работ составляется квалифицированными специалистами и учитывает множество факторов и нюансов. - Ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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