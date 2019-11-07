2019-11-07T23:53:57+03:00
Происшествия

«Пьем газировку»: В городе Отрадном Ленобласти два дня нет воды из-за поломки насоса

Жители небольшого городка бьют тревогу в соцсетях и жалуются, что воду не достать даже в магазинах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В городе наблюдаются проблемы в работе детских садов и школ. Фото: vk.com/club160235516В городе наблюдаются проблемы в работе детских садов и школ. Фото: vk.com/club160235516
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Город Отрадное Ленинградской области остался без воды из-за поломки глубинного насоса. Местные жители жалуются, что не могут попить и помыться уже 2 дня. Власти занимаются устранением аварии и стараются подавать воду с помощью запасного насоса, но выходит не идеально. Страничку администрации города во «Вконтакте» атакуют встревоженные жители. По их словам, из-за аварийного положения закрываются детские сады, а школьникам советуют не ходить на уроки.

- Организуйте уже подвоз технической воды хотя бы! На наш девятый этаж вода ни разу за 2 дня не дошла!

- Даже в магазинах нет воды вообще, пришлось газированную брать… Я в гневе!

- Кто будет оплачивать вынужденные прогулы на работе? Сегодня садик был открыт только полдня, а завтра что? Опять отгул брать?! Или на три месяца с работы уволиться, пока насос за 4 миллиона ждать будем?

7 ноября вода начала потихоньку поступать, но ее качество оставляет желать лучшего. Фото: vk.com/club160235516

7 ноября вода начала потихоньку поступать, но ее качество оставляет желать лучшего. Фото: vk.com/club160235516

7 ноября в некоторых домах Отрадного начали подавать воду, но пока только по расписанию. Тем не менее, жители города все равно жалуются на качество воды, выкладывая в соцсети фотографии ванн и раковин, заполненных грязной жидкостью.

Когда аварию ликвидируют – неизвестно, а пока людям предстоит новое испытание – в миникотельных Отрадного готовятся на время отключить горячее водоснабжение, чтобы сократить водоразбор. Кроме этого, жителей просят не сливать воду с батарей, что может привести к размораживанию системы отопления. К слову, 8 ноября в Ленобласти обещают холода до -10 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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