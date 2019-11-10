Арсенал — Зенит 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Добрый день, дорогие друзья! Петербургский «Зенит» уехал в Тулу! И не за пряниками, а за очками! Тремя! Добыть их будет не просто. В соперниках «Арсенал». Пусть не лондонский, а тульский. Но простой жизни это все равно не обещает! В прошлом сезоне «канониры» заняли самое высокое в истории, шестое место в чемпионате России и пробились в Лигу Европы! В этом тоже идут на шестом месте в таблице, в предыдущем туре обыграв в гостях «Спартак».

Кроме чужого поля, против «Зенита» и бешеный график последний матчей – за 11 дней им пришлось четыре раза выходить на поле: в Кубке России, чемпионате российской премьер-лиги и Лиге чемпионов. Две последние встречи «сине-бело-голубые» провели неудачно, сыграв вничью дома в большинстве с ЦСКА и уступив без всяких шансов «Лейпцигу». Еще одна неудача может говорить о начале кризиса в петербургском клубе. Тем более что преследователи не так далеки. «Ростов» и «Локомотив» отстают всего на три очка.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019

Матч «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 14:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019

Прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит» можно посмотреть 10 ноября и начнется в 13:55 по московскому времени на канале «Матч Премьер»

Трансляция матча «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019

Трансляция матча «Арсенал» – «Зенит» 10 ноября 2019 года состоится на канале «Матч Премьер» в 13:55 по московскому времени.