Матч чемпионата РПЛ по футболу Арсенал — Зенит 10 ноября 2019 10 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы.

Два неудачных матча на своем поле – против ЦСКА и «РБ Лейпциг» – не привели к ожидаемой кадровой революции в составе «Зенита». Сергей Семак дал шанс реабилитироваться неудачникам. На поле в Туле из «основы» не вышли только Дриусси и Шатов, у которых были небольшие проблемы со здоровьем. Их заменили Жирков и Ерохин, получивший вызов в национальную сборную. Начался матч ожидаемо с атак «Арсенала», но вскоре «Зенит», как подобает лидеру и фавориту – спокойно и деловито забрал вожжи правления в свои руки. Но скорости включать не спешил.

Основные опасности для хозяев возникали после угловых «зенитчиков», но голевой ситуация возникла только один раз – на 18-й минуте. Голкипер «Арсенала» Шумов дважды спас в этой ситуации. Сперва после удара головой Ракицкого, а затем после выстрела в упор ногой Ивановича. «Оружейники» предпочитали «отстреливаться» в быстрых контратаках, несколько раз Кержакову пришлось демонстрировать свое мастерство, но на перерыв соперники ушли при нулевом счете. После перерыва Семак бросил в бой Дриусси вместо Ерохина, но получить сразу преимущество за счет техничного аргентинца не получилось. Игра продолжалась на встречных курсах. Причем, «канониры» стали более быстро и активно идти вперед. Нашел все-таки шанс и смог убежать «один в один» Кангва, но Кержаков выручил.

А вот голкипер «канониров» ничего не смог сделать, когда зенитовцы провели идеальную трехходовку на 63-й минуте. Жирков выдал гениальный скрытый пас Караваеву, Вячеслав прострелил, и Азмуну оставалось не промахнуться с метра – 0:1! После этого ожидаемо туляки бросились вперед, а петербуржцы начали ловить их в контратаках, имея несколько подряд возможностей решить заранее исход борьбы. Но больше отличиться в этой игре не сумела ни одна команда.

«Зенит» на классе одерживает минимальную победу, успешно начиная второй круг. В преследователях пока остается только «Локомотив». Ну, а после этого тура, в чемпионате наступает пауза, связанная с последними играми национальной сборной к отбору на Евро-2020. Следующий матч «Зенит» проведет также на выезде, в Казане против «Рубина» в субботу, 23 ноября. «Арсенал» дома сыграет против еще одного из лидеров – «Краснодара».

Чемпионат РПЛ. 16-й тур «Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Голы: 0:1 Азмун (63) Состав «Арсенала»: Шамов, Альварес, Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Ерохин (Дриусси, 46), Барриос, Оздоев, Жирков (Сутормин, 79), Дзюба (Кузяев, 90), Азмун Предупреждения: Караваев (23), Альварес (54), Ткачев (69) 10 ноября. Тула. «Арсенал». 18 346 зрителей