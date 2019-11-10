Доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку: Все, что известно о жуткой истории

Второй день Санкт-Петербург лихорадит от чудовищной новости: 63-летний ученый из СПбГУ Олег Соколов, один из крупнейших в мире специалистов по военной истории Европы, основатель реконструкторского движения в России, жестоко убил и расчленил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Мы собрали все, что известно об убийстве студентки СПбГУ на данный момент.

Доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку 00:00 00:00

БЫЛ ПЬЯН, УПАЛ В РЕКУ

Ссора любовников произошла глубокой ночью 9 ноября. А уже утром Соколов отправился на Мойку избавляться от трупа. Сначала он вынес из квартиры и утопил в реке отпиленные ноги девушки. Потом хотел утопить руки, но из-за того, что был пьян, не удержался и упал в воду. Когда мужчину выловили из реки, «всплыл» и его страшный груз.

Ноги и руки девушки Соколов планировал утопить в реке Мойке неподалеку от своего дома.Фото: Олег ЗОЛОТО

Убитой оказалась 24-летняя Анастасия, аспирантка СПбГУ, работавшая вместе с Соколовым над научными публикациями. По словам друзей и однокурсников девушки, с 63-летним доцентом ее связывали не только рабочие, но и романтические отношения. После убийства Анастасии Соколов планировал обрядиться в костюм Наполеона и «казнить» себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Сейчас Олег Соколов находится в Мариинской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое – судя по всему, наложились друг на друга испытанный стресс и переохлаждение от «купания» в ледяной воде.

О романе Анастаии и Олега Соколова в институте знали все, заявляют собеседники "Комсомолки".Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, как сообщил «Комсомолке» адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной. Также Соколов раскаялся в содеянном и начал активно сотрудничать со следствием.

ИСКЛЮЧИЛИ С ПОЗОРОМ

Тем временем жуткая история с убийством вышла на международный уровень. Как стало известно сегодня, 10 ноября, Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе (Франция) лишил Соколова должности члена научного совета. В учреждении выразили соболезования семье убитой

Олег Соколов был известен как крупный специалист по эпохе Наполеона и основатель реконструкторского движения в России.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, французская газета Le Parisien сообщила, что Соколова могут лишить Ордена Почетного легиона, который он получил в 2003 году за заслуги перед Францией на научном поприще. Указ о награждении мужчины орденом подписывал лично президент (на тот момент) страны Жак Ширак.

В КВАРТИРЕ НАШЛИ НОЖИ, ОРУЖИЕ, ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

По предварительным данным, Соколов застрелили Ещенко из винтовки ТОЗ-17

калибра 5,6 мм., после чего расчленил и утопил в реке Мойка. Сразу же после трагедии в квартире Олега Валерьевича нашли целый арсенал оружия: травматический пистолет «Байкал» МР-353, ножовка, два ножа, топор, обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17 калибра 5,6 мм, 488 патронов 5,6 мм, 4 гильзы и пакеты для мусора.

В квартире доцента на набережной реки Мойки оперативники нашли обезглавленное тело 24-летней девушки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает пресс-служба управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, уже завтра, 11 ноября, доценту должны выбрать меру пресечения. Заседание должно состояться в Октябрьском районном суде. Однако если мужчине не станет лучше, его могут провести в выездном формате прямо в больнице. Сообщается также, что следствие будет ходатайствовать об аресте Соколова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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