«Настя у него была не первая»: До убитой девушки 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов уже крутил романы со студентками

История доцента СПбГУ, 63-летнего Олега Соколова вот уже второй день не сходит с экранов телевизоров и газетных страниц. Между тем, как выяснила «Комсомолка», бедная Анастасия Ещенко, которую он застрелил из обреза, распилил на части и попытался утопить в реке Мойке – вовсе не первая пассия одиозного ученого. Крутить романы со студентками – бывшими и нынешними – было у него своеобразной традицией.

По словам бывшего ученика Соколова Василия Кунина, мужчина всегда был очень экспрессивным.

- На лекциях – это всегда живая жестикуляция, повышение голоса, - отмечает наш собеседник. – Слушать его было интересно – всегда была какая-то живая дискуссия, никто не засыпал.

По словам Василия Кунина, Олег Соколов отличался экспрессивной манерой речи и активной жестикуляцией. Фото: Скриншот из видео

При этом, по словам Кунина, сразу после знакомства становилось понятно, что Соколов абсолютно нетерпим к чужому мнению. Он болезненно реагировал на критику, мог накричать на студентов.

- Я, конечно, не доктор, но складывалось впечатление, что у него какой-то психопатический тип личности, - признается наш собеседник. – Он был постоянно очень эмоционален, очень взвинчен и имел какое-то очень уязвленное эго.

При этом Соколов, несмотря на наличие жены и троих детей, был весьма падок на женский пол и активно крутил романы со студентками истфака. Это, отмечает Кунин, ни для кого не было тайной – секреты, даже сокровенные, в таком тесном обществе, как университетская группа, как правило, было становятся достоянием общественности.

- Он периодически менял себе дам сердца из числа студенток и бывших студенток – примерно раз в два года, наверное, - вспоминает наш собеседник. – И Анастасия у него была далеко не первая. При этом я ни разу не слышал, чтобы он как-то принуждал девушек к романтическим отношениям шантажом или давил своей должностью. Все они были от него в полном восторге, он был их кумиром, и все происходило на чисто добровольной основе.

24-летняя Анастасия Ещенко была далеко не первой пассией 63-летнего Олега Соколова.Фото: СОЦСЕТИ

С убитой, по словам Кунина, Соколов закрутил роман в 2015-2016 году. Анастасия была скромной и тихой девушкой, идеально училась. Что толкнуло ее в объятия собственного же будущего убийцы, наш собеседник не знает.

- Он вел себя очень надменно, ставил выше других, - продолжает Кунин. - Складывалось впечатление, что он постоянно требует признания, что ему постоянно все должны показывать, что он гений, что он великий и так далее.

Напомним: ранее Олег Соколов написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Сейчас 63-летний доцент ожидает первого суда - он назначен на понедельник, 11 ноября. Мужчине изберут меру пресечения.

Доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург (подробности)

«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)

«Требовал, чтобы его называли «сиром»: Коллеги откровенно рассказали о доценте СПбГУ, подозреваемом в убийстве студентки-любовницы

Публицист и историк Евгений Понасенков признался «КП», почему воевал с историком и за что его считали странным (подробности)