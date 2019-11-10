2019-11-10T16:10:00+03:00
Происшествия

«Доцент истории» и «Наполеон» - это два разных человека»: Клинический психолог - об ученом СПбГУ Олеге Соколове, который зверски убил и расчленил молодую любовницу

Соколов был страстно увлечен образом Наполеона, «играл» его на реконструкторских фестивалях и даже имел дома портрет, где был изображен в образе французского императора
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам психолога, «доцент истории» и «Наполеон» в исполнении Олега Соколова - это, фактически, два разных человека.По словам психолога, «доцент истории» и «Наполеон» в исполнении Олега Соколова - это, фактически, два разных человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, застреливший и расчленивший 24-летнюю Анастасию Ещенко, а после, 9 ноября, попытавшийся утопить в Мойке ее руки и ноги – личность, как мы уже успели выяснить, неординарная. Друзья и коллеги описывают его как экспрессивную, страстную натуру, увлеченную предметов своих исследований – историей Европы времен Наполеона в общем и самим Наполеоном в частности. Известно, что на все реконструкторские фестивали и другие мероприятия Соколов наряжался в его костюм, требовал называть его «сиром», а дома даже имел портрет, на котором был изображен в роли французского императора.

В «гражданском» костюме, отмечает Коржаева, у Соколова потухший взгляд и выражение усталости на лице. Фото: Скриншот из виде

В «гражданском» костюме, отмечает Коржаева, у Соколова потухший взгляд и выражение усталости на лице. Фото: Скриншот из виде

- Проанализировав несколько фотографий, можно легко заметить различия между «доцентом истории» и «Наполеоном», - отмечает клинический психолог Ирина Коржаева. – На «костюмированном» фото Соколов вдохновлен, с налетом лиричной усталости, великого прошлого, с выраженным блеском глаз – это игра безусловно ему нравится: Здесь он имеет неоспоримую значимость, он пользуется всеобщим уважением. И совершенно другое впечатление производит фото в «гражданском»: потухающий взгляд (его, конечно, можно списать на усталость, но все же), мешки под глазами, нездоровый цвет лица.

По словам Коржаевой, Соколов, влюбленный в личность Наполеона, вполне мог «впитывать» ее особенности, черты, харизматичность, тем самым постепенно притягивая реальность к фантазии. А всякое неприятие своего мнения, отмечает наш эксперт, могло восприниматься им как унижение самого императора. Впрочем, винить во всем только увлечение Соколова Наполеоном нельзя – скорее всего, одиозный преподаватель имел сразу множество проблем, включая гормональные сбои и возрастные изменения психики.

В то же время Соколов-«Наполеон» - бодр, энергичен и уверен в себе. Фото: СПбГУ

В то же время Соколов-«Наполеон» - бодр, энергичен и уверен в себе. Фото: СПбГУ

- Спрогнозировать и предотвратить убийство вряд ли возможно было, так как человек вживался в роль на протяжении многих лет, - подытоживает Коржаева. - А вот каким образом у него при таком наборе внешних признаков появилось разрешение на оружие – это вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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