2019-11-10T17:47:31+03:00
Звезды

Один из внуков Александра Невзорова растет настоящим хоккеистом

Но скандального тележурналиста не интересуют наследники от дочери Полины, также как и она сама
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Если бы наладил отношения с дочерью от первого брака, Невзоров мог бы быть благородным отцом большого семейства. Фото: @lydianevzorovaЕсли бы наладил отношения с дочерью от первого брака, Невзоров мог бы быть благородным отцом большого семейства. Фото: @lydianevzorova
Изменить размер текста:

Писатель, публицист, режиссер-документалист и экс-депутат Госдумы Александр Невзоров мог бы быть благородным отцом большого семейства, если бы наладил отношения с дочерью от первого брака.

Невзоров женился в начале 80-х годов на девушке Наталье, которая работала в научном Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Вместе они пели в церковном хоре. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Полина Невзорова. Семья просуществовала недолго из-за частых командировок Александра. В итоге он бросил жену и дочь, полностью порвав с ними отношения.

Сейчас Полине 38 лет. Она замужем за популярным актером Сергеем Горобченко, и у них пятеро детей. Фото: @nevzorovapolina

Сейчас Полине 38 лет. Она замужем за популярным актером Сергеем Горобченко, и у них пятеро детей. Фото: @nevzorovapolina

Сейчас Полине 38 лет. Она замужем за популярным актером Сергеем Горобченко («Московский жиголо», «Молодежка»), и у них пятеро детей: Александр (2008), Петр (2010), Иван (2012), Анна (2014) и София (2016).

Накануне Полина Невзорова посвятила «Инстаграм»-пост третьему из пяти детей. Ване исполнилось 8 лет.

«С Днем Рождения, мой Чемпион! Пусть твои броски всегда попадают прямо в цель!», – написала многодетная мать.

nevzorovapolinanevzorovapolina
С Днём Рождения, мой Чемпион!!!))) Пусть твои броски всегда попадают прямо в цель!!! 4 ноября Ване стукнуло целых 8 лет))
2281 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В одном из интервью отец Полины признавался, что внуков не видел и с дочерью не общается.

– Я в принципе общался бы с ней. Почему нет? Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми, – рассказал тележурналист.

К слову, отец Невзорова, известный петербургский художник Глеб Богомолов, тоже не поддерживал отношения с сыном даже в тот период, когда он стал медийным лицом.

Напомним, в середине 80-х годов у Александра Глебовича был непродолжительный брак с популярной в то время актрисой Александрой Яковлевой. Сейчас Невзоров счастлив в супружестве с художницей Лидией. Вместе они воспитывают сына, которого тоже зовут Александром. Наследнику 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На остановке на Полюстровском иномарка влетела в маршрутку
Вратарю «Зенита» Михаила Кержакову не было страшно на матче с «Арсеналом»
Сергей Семак объяснил, в чем виноват ветер и почему не стоит винить календарь
На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину
«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»
Два литовца под угрозой ножа отобрали у безработного иномарку
На «Седьмых Волконских чтениях» показали рукописный Воинский устав Петра Великого
Сегодня в Петербурге самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой
Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ
Опять протечка: на "Дунайской" заметили новые подтеки
"Они игнорировали все обращения": после убийства аспирантки в интернете появилась петиция с требованием уволить руководство СПбГУ
Дзюба на поле, Дриусси в запасе: объявлен состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"
Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
К 2026 году в Санкт-Петербурге ликвидируют все неэффективные котельные
Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии
Легковушка протаранила жилой дом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Книгу с автографом доцента СПбГУ, убившего и расчленившего молодую девушку, продали за 19 950 рублей
Мужчина, тяжело раненый ножом в живот, сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Молодой человек пострадал в аварии с участием такси в Санкт-Петербурге
Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю девушку, раскаялся в содеянном
Прогноз погоды на 10 ноября в Санкт-Петербурге: придет обещанное потепление
Французский институт в Лионе прокомментировал жестокое убийство 24-летней девушки доцентом СПбГУ
«Она ему все время смотрела в рот»: Студентка, которую убил преподаватель СПбГУ, мечтала стать любовницей педагога
«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу
Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге
Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса
«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки