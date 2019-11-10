Один из внуков Александра Невзорова растет настоящим хоккеистом

Писатель, публицист, режиссер-документалист и экс-депутат Госдумы Александр Невзоров мог бы быть благородным отцом большого семейства, если бы наладил отношения с дочерью от первого брака.

Невзоров женился в начале 80-х годов на девушке Наталье, которая работала в научном Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Вместе они пели в церковном хоре. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Полина Невзорова. Семья просуществовала недолго из-за частых командировок Александра. В итоге он бросил жену и дочь, полностью порвав с ними отношения.

Сейчас Полине 38 лет. Она замужем за популярным актером Сергеем Горобченко, и у них пятеро детей. Фото: @nevzorovapolina

Сейчас Полине 38 лет. Она замужем за популярным актером Сергеем Горобченко («Московский жиголо», «Молодежка»), и у них пятеро детей: Александр (2008), Петр (2010), Иван (2012), Анна (2014) и София (2016).

Накануне Полина Невзорова посвятила «Инстаграм»-пост третьему из пяти детей. Ване исполнилось 8 лет.

«С Днем Рождения, мой Чемпион! Пусть твои броски всегда попадают прямо в цель!», – написала многодетная мать.

nevzorovapolina С Днём Рождения, мой Чемпион!!!))) Пусть твои броски всегда попадают прямо в цель!!! 4 ноября Ване стукнуло целых 8 лет))

В одном из интервью отец Полины признавался, что внуков не видел и с дочерью не общается.

– Я в принципе общался бы с ней. Почему нет? Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми, – рассказал тележурналист.

К слову, отец Невзорова, известный петербургский художник Глеб Богомолов, тоже не поддерживал отношения с сыном даже в тот период, когда он стал медийным лицом.

Напомним, в середине 80-х годов у Александра Глебовича был непродолжительный брак с популярной в то время актрисой Александрой Яковлевой. Сейчас Невзоров счастлив в супружестве с художницей Лидией. Вместе они воспитывают сына, которого тоже зовут Александром. Наследнику 12 лет.