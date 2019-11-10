«Когда он надевал мундир, в него вселялся бес»: ученые и реконструкторы откровенно рассказали о доценте СПбГУ Олеге Соколове, который убил и расчленил молодую любовницу

Чудовищная история с убийством 24-летней Анастасии Ещенко вот уже вторые сутки будоражит Санкт-Петербург. Как удалось выяснить «Комсомолке», предполагаемый убийца девушки – 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов – был горячим поклонником французского императора Наполеона Бонапарта. По словам соратников Соколова по военно-исторической реконструкции, иногда это увлечение заходило слишком далеко.

Как доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку 00:00 00:00

- Как только он надевал мундир, в него словно бес вселялся, - рассказывает бывший секретарь Международной военно-исторической ассоциации Константин Сидельников. – Он искренне считал себя тем человеком, которого изображал – тем же Наполеоном, например. Со всеми его недостатками и достоинствами.

Ради того, чтобы читать мемуары Наполеона и его соратников в оригинале, Соколов даже выучил французский язык.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Сидельникова, в «гражданской» одежде Соколов был «вполне вменяемым человеком» - очень любезным и приятным в общении.

- А когда облачался в форму – у него, как говорят в простонародье, «крыша съезжала», - продолжает наш собеседник. – Он принимался командовать, раздавать приказы готов был людей на Москву вести – в прямом смысле слова. И люди, благодаря его невероятной харизме, готовы были за ним идти.

Порой, отмечает Сидельников, у Соколова на этой почве возникали конфликты с соратниками.

- Я помню, года три назад я на одном из фестивалей пришел к нему в лагерь, - вспоминает реконструктор. – Он пригласил меня к столу, и я поднял тост со словами: «За самого великого императора… Карла I. Соколов аж позеленел весь из-за того, что не за него, не за Наполеона, пьют. Потом долго демонстративно со мной не разговаривал.

Именно в этом тихом и благостном на вид доме Олег Соколов убил и расчленил свою любовницу - 24-летнюю Анастасию Ещенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом Сидельников утверждает, что Соколов – крупнейший в России специалист по наполеоновской эпохе, а в мире точно входит в десятку лучших. Мы уже писали, что за свои заслуги на научном поприще он получил Орден Почетного легиона – высшую государственную награду Франции. Нетрудно догадаться, что просто так подобные награды не дают.

Об этом же говорит и другой коллега Соколова – член ревизионной комиссии Международной Военно-исторической ассоциации Вольфганг Акунов. По словам Акунова, мужчина был невероятно глубоко погружен в свою тему – настолько глубоко, что ради нее когда-то отказался от старой специальности (по первому образованию Соколов инженер-физик – прим.ред.). А чтобы читать мемуары наполеоновских соратников и самого императора в оригинале, самостоятельно выучил французский язык – и выучил на таком высоком уровне, что сами французы пригласили его читать лекции в университете Сорбонны.

- Он заслужил огромное уважение среди военных историков, - отмечает Акунов. – А его труд «Армия Наполеона» считается экспертами лучшим трудом по данной теме на русском языке. Эта оценка многого стоит.

При этом Акунов категорически не согласен с тем, что Соколов был фанатом Наполеона и слишком сильно вживался в его образ на играх и фестивалях.

На момент убийства аспирантки Олег Соколов работал в Санкт-Петербургском государственном университете на должности доцента.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дело в том, что Наполеона-то он как раз и не играл, - вспоминает реконструктор. – Везде, на любом мероприятии, он появлялся в наряде маршала французской армии. А Наполеон маршалом как раз и не был. Более того – в самом начале своей «службы» в рядах реконструкторов Соколов часто получал замечания, потому что на «поле боя» не выполнял приказы того, кто играл французского императора.

Напомним: по предварительным данным, Олег Соколов выстрелом из мелкокалиберной винтовки убил свою аспирантку и любовницу - 24-летнюю Анастасию Ещенко. После мужчина отпилил девушке руки и ноги и попытался утопить их в реке Мойке. Сейчас Соколов находится в больнице - у него переохлаждение. Ранее он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742975" frameborder="0"></iframe> Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО

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