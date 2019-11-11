2019-11-11T23:29:27+03:00
Звезды

«Золотой граммофон-2019» в Петербурге: Лобода вышла в супер откровенном платье, а Артур Пирожков в образе Стаса Михайлова

Какими нарядами удивляли звезды шоу-бизнеса поклонников города на Неве [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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«Золотой граммофон-2019» в Петербурге: Лобода вышла в супер откровенном платье, а Артур Пирожков в образе Стаса Михайлова«Золотой граммофон-2019» в Петербурге: Лобода вышла в супер откровенном платье, а Артур Пирожков в образе Стаса МихайловаФото: Артем КИЛЬКИН
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Вот уже 20-ый раз в Петербурге прошла церемония награждения национальной премии «Золотой граммофон-2019». К юбилею статуэтка обновилась и теперь выглядит по-другому. Если раньше у граммофона, пусть и символического, обязательно была труба, из которой, по идее исходит звук. То сейчас эта труба вообще изображена схематически. Нам удалось подержать в руках награду.

- Увесистая, - делились между собой журналисты, пока ожидали артистов за кулисами. – Килограмма на три тянет!

Группа "Две Машина", которая взорвала шоу-бизнес хитом "Мама, я танцую" Фото: Артем КИЛЬКИН

Группа "Две Машина", которая взорвала шоу-бизнес хитом "Мама, я танцую"Фото: Артем КИЛЬКИН

А ГДЕ БАСКОВ?

В афишах были заявлены 15 артистов. Но по факту оказалось на одного меньше. Коля Басков не появился в «Ледовом дворце». Это стало не очень приятным сюрпризом для зрителей, которые ожидали увидеть натурального блондина, и пришли, собственно, на него. Но, как оказалось, Коля не виноват.

По словам звезды, в тот день он выступал в Большом театре на юбилее Александры Пахмутовой, а потом тут же выехал в аэропорт, чтобы отправиться в Северную столицу.

nikolaibaskovnikolaibaskov
Дорогие друзья, по независящим от меня обстоятельствам вчера не смог присутствовать на церемонии вручения премии Золотой граммофон в Санкт-Петербурге
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«Если бы все пошло по плану, я бы точно успел. Но в московском аэропорту просидел в самолете полтора часа, ожидая устранения технической неполадки. В Петербурге мы приземлились в 20:30. Садились долго, несколько кругов сделали. Сами понимаете, пилот действовал по инструкции, он в первую очередь отвечает за безопасность пассажиров. Я очень переживал, но что тут сделаешь! В общем, на премию я не успел. Приношу извинения моим поклонникам! Такой вот форс-мажор» — написал артист у себя в инстаграм.

В доказательство того, что он действительно пытался улететь из Москвы в Петербург, он выставил видео из самолета. Организаторы тянули до последнего, ведь Коля обещал приехать. Но уже на финальном номере стало ясно, что до «Ледового» он не доберется.

Артур Пирожков, Александр Ревва или Стас Михайлов - угадайте, кто это на фото? Фото: Артем КИЛЬКИН

Артур Пирожков, Александр Ревва или Стас Михайлов - угадайте, кто это на фото?Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЕРНЫЙ

Но и без Коли на сцене было на кого полюбоваться. Кажется, каждый мужчина, который выходил за статуэткой, хотел выглядеть в лучшем свете. И, почти все выбрали черный цвет. Похоже, это тренд сезона, который в самом начале продемонстрировал Денис Клявер.

Певец Burito выбрал яркие очки, чтобы сделать образ total black интереснее Фото: Артем КИЛЬКИН

Певец Burito выбрал яркие очки, чтобы сделать образ total black интереснееФото: Артем КИЛЬКИН

Он в этот раз не пел, а был ведущим премии. Его коллегой стала фигуристая дама в прозрачном платье – Яна Кошкина. Почему именно они? Можно предположить, что их выбрали, потому что Петербург для обоих родной город. И они как будто на правах хозяев принимают столичных гостей.

Идем дальше по списку: Дима Маликов пришел в красивом костюме с блестящей окантовкой пиджака.

Похоже, это тренд сезона. И Дмитрий Маликов ему следует Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, это тренд сезона. И Дмитрий Маликов ему следуетФото: Артем КИЛЬКИН

У КОГО РАЗРЕЗ ВЫШЕ

Открывала церемонию певица Максим. Хоть и опытная артистка, все-таки, не первый год на эстраде, но почему-то она волновалась как школьница. Ту хулиганистую барышню, которая раньше выходила на сцену в кедах и платье, было не узнать: голос дрожал, руки тряслись, на вопросы отвечала растерянно.

- Что с ней случилось? – перешептывались люди за спиной.

Певица Максим Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МаксимФото: Артем КИЛЬКИН

К слову, у Максим было самое закрытое платье, другие барышни щеголяли в блестках, стразах и открытых нарядах. Кажется, они даже соревновались друг с другом – у кого разрез выше.

Artik & Asti прославившиеся благодаря "Грустному дэнсу" Фото: Артем КИЛЬКИН

Artik & Asti прославившиеся благодаря "Грустному дэнсу"Фото: Артем КИЛЬКИН

Группа Queens, в составе которой есть бывшая участница «ВИА гры», хотели взять количеством. Все три блондинки оголились до невозможного.

К слову, на сцену в Петербурге вышла еще одна экс-«ВИА гра» Вера Брежнева. Но всех перещеголяла Светлана Лобода.

А вот девушки соревновались между собой, кто ярче? Группа Queens с тройным усердием боролась за победу в этом соревновании Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот девушки соревновались между собой, кто ярче? Группа Queens с тройным усердием боролась за победу в этом соревнованииФото: Артем КИЛЬКИН

Блондинка с точеной фигурой в алом платье появилась за кулисами в окружении целой свиты: 4 охранника, свой видеоператор и фотограф, а еще несколько человек сопровождающих.

- Вы красотка, спору нет! Как вас еще не пригласили сняться у «Рамштайна»? Как вам, кстати, их новый клип?

- Без комментариев (только лишь рассмеялась в ответ Светлана).

Но всех перещеголяла Светлана Лобода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но всех перещеголяла Светлана Лобода.Фото: Артем КИЛЬКИН

А сопровождающие Лободы зашептались, мол, про такое спрашивать нельзя и вообще их отношения с солистом немецкой группы Тиллем Линдеманном – секрет. Ну-ну, артисты сами подогревают интерес, когда по очереди выкладывают в соцсети совместные фото или видео.

Да даже король дискотек - Сергей Жуков - не был оригинален в этот вечер Фото: Артем КИЛЬКИН

Да даже король дискотек - Сергей Жуков - не был оригинален в этот вечерФото: Артем КИЛЬКИН

Классика, она и для рэперов классика. Мот это понимает Фото: Артем КИЛЬКИН

Классика, она и для рэперов классика. Мот это понимаетФото: Артем КИЛЬКИН

Участники группы "Земляне" тоже преимущественно выбрали черный цвет Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники группы "Земляне" тоже преимущественно выбрали черный цветФото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге звездам отечественной эстрады вручили премию "Золотой Граммофон".Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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