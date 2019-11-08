2019-11-08T09:59:11+03:00
Общество

Резкое потепление придет в Петербург после холодов: до +8 в воскресенье

На ближайшие выходные синоптики обещают горожанам приятную и солнечную погоду
Петр КИБЕР
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В ближайшие выходные в Петербурге будет тепло и солнечно.В ближайшие выходные в Петербурге будет тепло и солнечно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Суровый конец октября с заморозками и первым настоящим снегопадом настроил жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на скорый приход зимы. Но природа внезапно «сдала назад» и к концу первой декады ноября решила вернуть в город солнце и тепло. Такой будет погода в ближайшие выходные, 9 и 10 ноября.

- В субботу в Петербурге ожидается без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но и это еще не все, как любят говорить продавцы в телемагазинах. Вместе с теплой субботой петербуржцы совершенно бесплатно получат почти «жаркое» воскресенье. Разумеется, жара будет условной, но + 8 градусов для ноября - это почти лето.

Причиной всему теплый атмосферный фронт, зависший над Северо-Западом России.

А учитывая, что 10 числа будет без осадков и солнечно, то горожане и жители Ленинградской области могут смело отправляться на природу. Если не загорать, так просто прогуляться. Погода этому будет способствовать.

Впрочем, не стоит забывать, что точность прогнозов синоптиков (по их собственным словам) не превышает 60 процентов. И это в лучшем случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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