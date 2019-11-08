Звездопад в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года: когда и где смотреть

В ноябре 2019 года петербуржцы смогут увидеть одно из красивейших космических явлений – метеорный поток Леониды, один из самых ярких, частых и красивых из всех существующих. Правда, для того, чтобы сделать красивые фото и загадать желание на «падающую звезду», придется соблюсти несколько важных условий.

- В этом месяце наша планета проходит через шлейф кометы Темпера-Туттля, - поясняет ученый секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич. – Красивые беловатые метеоры, которые можно наблюдать в течение практически всего месяца – это его мелкие частички пыли и газа, сгорающие в атмосфере.

Для того, чтобы разглядеть «падающие звезды», не понадобится никакого специального оборудования. Правда, придется выехать подальше за город.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пик Леонидов ожидают в ночь с 16 на 17 ноября. Правда, условия для наблюдения потока, по словам Борисевич, в этом году складываются не совсем удачно из-за очень яркой Луны. Но тем не менее полюбоваться космическим зрелищем все-таки будет возможно, причем безо всяких биноклей и телескопов: метеоры, летящие со скоростью в 70 и больше километров в секунду, вполне различимы невооруженным глазом.

Правда, в городе – да тем более таком большом, как Санкт-Петербург – увидеть что-то красивое вряд ли удастся. Слишком высок «световой шум» от уличных фонарей, реклам, жилых домов и промышленных комплексов. На фоне всего этого звездное небо блекнет, а вспышки метеоров просто-напросто теряются.

Созвездие Льва, откуда будут «сыпаться» метеоры, находится слева от луны. Но при такой засветке увидеть его проблематично.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Лучше всего выехать подальше за город, чтобы не мешал световой шум, - объясняет наш эксперт. – И выбрать место с хорошим, открытым, чистым горизонтом на юго-востоке. А непосредственно перед тем, как приступать к наблюдениям, побыть несколько минут в темноте, чтобы глаза к ней привыкли.

Наблюдать за метеорами лучше после полуночи, а пика Леониды достигнут к четырем-пяти часам утра. Чтобы определить на небе нужную точку, нужно найти созвездие Льва – оно находится слева от Луны и представляет собой семь звезд в форме «утюга с ручкой».

- Ну а если даже ничего увидеть не получится, расстраиваться не нужно, - отмечает Татьяна Борисевич. – Леониды – явление регулярное, наблюдается этот поток каждый год. Так что в следующем ноябре смело можно будет попробовать еще раз.