Ограничения по этажности застроек, создание общественных пространств: Каким будет градостроительное будущее Петербурга

Сегодня отмечается Всемирный день градостроительства (урбанизма), и мы вместе с экспертами мы решили обсудить, какими должны быть новые кварталы, чтобы достойно продолжить традиции великих зодчих Северной столицы и при этом соответствовать всем требованиям современности.

НА ПУТИ К ИДЕАЛУ

Петербург по праву считается одним из красивейших городов мира. Однако если говорить о его удобстве для жителей, то здесь Северная столица пока не может подняться на верхние строчки международных рейтингов.

- В современных европейских городах вся инфраструктура заточена под комфорт их жителей. Центр максимально свободен от автомобилей, развита инфраструктура для велосипедистов, есть много общественных пространств и мест для отдыха. К сожалению, мы пока только приближаемся к тем стандартам качества, которые для Европы уже стали нормой, - говорит социолог, независимый эксперт по урбанистике Анна Худякова.

Что мешает Петербургу стать по-настоящему удобным современным городом? Таким, чтобы довольны были все: и автомобилисты, и пешеходы, и жители спальных кварталов.

- Обеспечивать комфортность новых жилых районов, создавая в них транспортную и социальную инфраструктуру, ограничивать этажность - это, скорее, задача городских властей. Застройщики же работают в рамках установленных градостроительных нормативов, и нельзя заставлять бизнес отказываться от извлечения возможной прибыли, - рассуждает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - Возьмем, например, перенаселенные многоэтажные кварталы на окраинах. Почему они все равно пользуются спросом? У нас пока не вошли в моду европейские стандарты жилья. В Германии, например, жилье выше десяти - двенадцати этажей просто не будет иметь спроса, его не купят. У нас же многие до сих не готовы платить больше, чтобы жить с комфортом в окружении природы. Люди предпочитают купить квартиру в «муравейнике», но чуть дешевле и поближе к конечной станции метро.

И правда, когда мы говорим о Петербурге, мы думаем, как правило, о центре города. А ведь люди живут и вдалеке от Дворцовой площади и Петроградки. И там можно наблюдать совершенно другой Петербург: с типовыми домами, скудным благоустройством и практически полным отсутствием общественных зон.

- В Петербурге есть определенные требования к этажности и высотности зданий, к «квартирографии» и плотности застройки. Сейчас застройщиков обязали строить и социальные объекты, а вот создание общественных пространств, культурных объектов, мест отдыха не контролируется никак и никем и зависит только от инициативы застройщиков, - говорит Анна Худякова.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС

И все-таки в Петербурге все не так плохо. Город развивается достаточно быстро и развивается в своем неповторимом ключе. По сути, именно сейчас решается, каким будет градостроительное будущее Северной столицы.

- Все, что мы делаем сейчас, либо уходит в архаику, либо является современностью и определяет наше будущее. Современность - это то, что войдет в мировую энциклопедию, а для этого ее устройством должны заниматься лучшие. Те, кто умеет комплексно почувствовать и увидеть эту современность, уходящую в глубокое будущее, - говорит директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ Ирина Ирбитская. - Поэтому, с одной стороны в градостроительной политике есть масса механизмов и рекомендаций международных организаций - Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для развитых стран и ООН для развивающихся стран, которым можно следовать (и отчасти Россия это делает). Но самое главное - кто воплощает в жизнь эти решения и трансформирует городскую среду. И наша задача как раз и заключается в том, чтобы понять, кто же эти «лучшие» и как их вовлечь в систему принятия решений и реализации градостроительной политики.

Если по сегодняшним решениям можно судить о будущем, то для Петербурга оно станет высокотехнологичным. Именно таких жилых кварталов в Северной столице появляется все больше. Хороший пример - жилой комплекс Ultra City в Приморском районе, который изначально создан как ультрасовременный. Его создатели заложили в него технологии завтрашнего дня, самые актуальные концепции дизайна и урбанистики.

- Например, при помощи смартфона жители могут управлять домофоном и получать доступ к камерам видеонаблюдения. В жилом комплексе предусмотрена школа и два детских сада, один из которых уже построен и работает. Разбит фруктовый сад с вишнями и яблонями, во дворе настилы для йоги и рампа для скейтеров. Есть пекарня, детский центр и даже арт-объект от ультрамодного дизайнера Артемия Лебедева, - рассказывает Михаил Гущин. - Вообще современная тенденция состоит в том, что люди хотят меньше времени проводить в четырех стенах квартиры, и больше вне их. Поэтому и растет роль общественных пространств как «третьего места» (помимо дома и работы), где можно проводить время и общаться.

Кстати, именно дефицит таких территорий - одна из проблем Петербурга.

- Поэтому во второй очереди Ultra City мы еще больше развиваем концепцию двора как общественного пространства. Например, здесь будет сцена с амфитеатром и зона для выставок под открытым небом, - добавляет Михаил Гущин.

Один из главных трендов современной застройки Петербурга - интерес к общественным пространствам для отдыха и развития.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПУТИ РАЗВИТИЯ

В каком направлении будет развиваться Петербург в ближайшие годы? Есть несколько вариантов. Один из них связан с активным освоением так называемого «серого пояса» - промышленных зон, расположенных в городской черте. Первыми обновление переживут территории вдоль центральных правобережных набережных Невы: они уже сейчас активно «обрастают» новыми кварталами.

- Одно из преимуществ этих обжитых районов с метро и хорошей транспортной доступностью - отсутствие грузового трафика, чем не могут похвастаться ни Октябрьская набережная, ни набережная Обводного канала, где тоже ведется активная застройка, - говорит директор по маркетингу ГК «Красная стрела» Марина Агеева. - Благодаря редевелопменту бывшие промзоны будут системно благоустраиваться и оживать. Сейчас активно осваивается район между станциями метро «Выборгская», «Лесная» и «Черная речка». Здесь строится жилье высокого комфорт-класса с перспективой роста ликвидности квартир в будущем. По схожему сценарию будет развиваться и застройка территории «Красного выборжца» на Свердловской набережной. В перспективе ожидаются крупные проекты в более массовом ценовом сегменте на Чугунной улице, на улице Седова.

Впрочем, хоть «серый пояс» у Петербурга и немаленький, пригодных для освоения территорий на нем не так уж и много.

- В идеале промпредприятия должны выноситься за пределы города, а в городе строиться жилье, общественные и деловые пространства. Но, по разным данным, только порядка десяти процентов таких территорий в черте города может быть использовано под редевелопмент, - говорит директор по маркетингу и продажам компании «Лидер Групп» Виталий Виноградов. - Причина в том, что дело это весьма хлопотное и не все застройщики готовы браться за него. Главная сложность - это собственники. Большинство объектов, подходящих для редевелопмента, принадлежит сразу нескольким физическим и юридическим лицам, подчас никак не связанным между собой, поэтому договориться о выкупе земли бывает крайне сложно. Дальше нужно получить разрешение на строительство, заручиться поддержкой градозащитников и так далее. Таким образом, у проекта становится много интересантов, каждый из которых преследует свои цели, что в свою очередь увеличивает и стоимость, и срок реализации. Так что рентабельность проектов редевелопмента назвать высокой нельзя, поэтому осваивать промзоны в Петербурге, конечно, будут и дальше, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

Гораздо более перспективный вариант - создание комплексных проектов освоения территорий в городской черте. Таких, когда вместе с жильем строится не только социальная и транспортная инфраструктура, но также создаются общественные пространства, деловые зоны, парки и места для отдыха под запрос и в том количестве и качестве, который ожидает современный житель мегаполиса. Правда, свободных участков для таких масштабных проектов на территории города очень мало и один из немногих - это Шушары. Именно там - не в зоне уже идущей массовой застройки, а ближе к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» - строится квартал-миллионник Aerocity.

- Это, пожалуй, одно из самых перспективных направлений, в котором развивается Петербург. Новый микрорайон будет существенно отличаться от тех, что построены ранее. Во-первых, Aerocity изначально проектировался под запросы завтрашнего дня, поэтому там появится вся необходимая инфраструктура, которую хочет получить современный петербуржец. Речь идет не только о достаточном количестве садиков, школ и поликлиник, но и об общественных зонах, просторном парке. Все эти объекты будут изначально проектироваться под нужды будущих жителей. Во-вторых, квартал застраивается по градостроительным нормам Петербурга, а значит, будет лишен недостатков проектов, возводимых на территории Ленобласти. И, наконец, проект будет реализован в ближайшие годы, а значит, он морально не устареет, - отмечает Виталий Виноградов.

Районы с современной архитектурой уже стали одной из изюминок города.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, по такому же принципу, когда проект развивается по заранее продуманному плану, в Пушкинском районе (а именно - на Пулковских высотах) реализуется еще один масштабный проект - «На Царскосельских холмах». Его изюминка - малоэтажные дома.

- Этот проект можно назвать уникальным. Прежде всего это зона малоэтажной застройки комфорт-класса в четыре-пять этажей. За счет малоэтажности мы имеем низкую плотность населения, и в школах не появится двадцать первых классов. Кроме того, это один из первых проектов в Петербурге, где разные застройщики работают в границах единого, заранее продуманного плана развития территории. В частности, «Красная стрела» реализует там проекты «Неоклассика» (он уже сдан) и «Неоклассика-2», - рассказывает Марина Агеева. - Если же говорить в целом о проекте, то на всю площадь 316 га спроектированы улично-дорожная сеть, включая парковки и инженерные коммуникации, определены пятна под строительство соцобъектов. Продумана схема движения общественного транспорта. В РЖД принято решение об организации пассажирского остановочного пункта 19-й км в направлении Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) - Гатчина - Луга. Все это позволит жителям избежать того транспортного и инфраструктурного коллапса, который мы все уже не первый год наблюдаем в локациях Мурино - Девяткино и Кудрово.

КСТАТИ

Старая новая классика

Скептики частенько поговаривают, что Петербург теряет индивидуальность. А вот эксперты отмечают, что каждая эпоха должна оставить свой след в истории.

- Классика вечна, но только в том случае, если она создана в свое время и уместна в этом времени. В ней важна не только форма, но и дух времени, который нельзя воспроизвести и который мы ценим в старых сооружениях больше всего. Это наша связь с прошлым, и человеку она важна. Но мы не можем все время жить воспоминаниями, нам нужно конструировать свое будущее. Так вот: конструкция будущего без современности оказывается невозможной. Если мы будем постоянно копировать и воспроизводить образцы прошлых эпох, то мы будем делать плохо и для себя, и для будущих поколений, которые просто не будут понимать, что в это время происходило, что было ценно и какая произошла эволюция, - рассуждает Ирина Ирбитская. - Так что приверженцам классики (как, впрочем, и разрушителям исторических объектов) нужно задать вопрос об ответственности перед будущими поколениями.

Кстати, экспертов радует, что времена, когда петербургские строители слепо копировали классику, прошли. Сейчас архитектуре новых зданий, в том числе жилых, уделяется больше внимания, и в городе появляются новостройки в классическом и неоклассическом стилях, в духе северного модерна, но без прямого заимствования черт прошлого. Некоторые жилые комплексы формируют не только современный, но и будущий облик города.

- Лучшие современные архитекторы Петербурга и зарубежья, с которыми мы работаем, не стремятся слепо копировать архитектуру XIX - XX веков. Их работа - это переосмысление, новый взгляд на архитектурные традиции, диалог эпох, - объясняет Михаил Гущин. - Удачный пример - наши проекты «Таврический» и «Четыре горизонта», включенные в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев. В нее попадают только те проекты, которые можно считать образцами современного строительства в историческом центре. Это означает, что они развивают петербургские традиции в контексте современной застройки и сохраняют историческую память места.

Клубный дом «Артхаус», который компания «Красная стрела» строит на Звенигородской улице по проекту академика архитектуры Михаила Мамошина, гармонично встраивается в контекст исторической городской застройки. По замыслу архитектора этот проект станет своеобразным гимном непарадному Петербургу рубежа XIX - XX веков. Сутью эстетического решения является сочетание приемов архитектуры северного модерна и современного прочтения классики через призму новейших технологий. Другой проект застройщика - ЖК «Аист» на проспекте Ветеранов - выполнен в неоорганическом стиле биотек и напоминает расправленное в полете крыло аиста.

- Наша компания руководствуется принципом Жака Куэлля: «Дом предназначен не только для тех, кто в нем проживает, но и для тех, кто на него смотрит». Для нас важно максимально деликатно инкрустировать наши проекты в архитектурную ткань города, - добавляет Марина Агеева.