2019-11-08T13:30:08+03:00
Общество

Средняя ноябрьская квитанция за ЖКУ в Петербурге составила 4 128 рублей

За год она выросла на 8,15 процента из-за плановых повышений и ранних холодов
Анна ПОСЛЯНОВА
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За год ноябрьская квитанция в Санкт-Петербурге выросла на 8,15 процента: тогда она равнялась 3 817 рублям.За год ноябрьская квитанция в Санкт-Петербурге выросла на 8,15 процента: тогда она равнялась 3 817 рублям.Фото: Александр ГЛУЗ
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Средняя петербургская платежка за коммунальные услуги в ноябре составляет 4 128 рублей. Об этом сообщают в Жилищном комитете Санкт-Петербурга. За год ноябрьская квитанция выросла на 8,15 процента: тогда она равнялась 3 817 рублям.

- Тарифы остались неизменными, как город и обещал, - подчеркивает зампредседателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Людмила Соловьева. – Дело в том, что платёж состоит не только из тарифа и размера занимаемой площади, но и объема оказанных коммунальных услуг. Отопительный сезон начался 24 сентября, а периодические протапливания – уже 16 сентября, что на восемь дней раньше, чем в прошлом году: средняя температура этих сентября и октября ниже на три градуса, чем тех же месяцев 2018 года. Фактически в ноябрьскую квитанцию вошло полтора месяца полноценного отопления. Но этот всплеск единоразовый.

Ранние холода увеличили средний счет за коммуналку на 3,15 процента. Остальная «прибавка» - плановая: плюс два процента в январе принесло повышение НДС, плюс три – традиционное повышение в июле. В основном, изменения коснулись содержания квадратного метра и работы управляющих компаний, холодной и горячей воды. При этом цену теплоносителя снизили.

- Если у кого-то платёж превышает 14 процентов дохода, он может рассчитывать на меры социальной поддержки, - напомнила Соловьева. – Для этого нужно обратиться в администрацию для получения компенсации. По субботам и воскресеньям в администрациях работают комиссии по разъяснению цифр в платежках.

КСТАТИ

Просроченная кредиторская заложенность управляющих организаций перед ресурсниками на сегодня составляет 11 579 миллионов рублей. За месяц эта цифра снизилась на 799 миллионов рублей (6,46 процента).

- Идет снижение по «Водоканалу», - отмечает Соловьева. – Но по нему же в сильный рост, на 16,2 процента, ушли частные компании. При этом в целом по городу частные компании дали прирост только 1,22 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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