«Преступник даже не успевает опомниться»: как работает спецназ «Гром» в Петербурге и Ленобласти

Эти ребята не станут стучать и вежливо просить открыть дверь. Если они идут за кем-то, значит, преступнику грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок. «Маски-шоу» - страшный сон для любого подозреваемого. Вооруженные люди в масках работают эффективнее героев боевиков. Они могут достать преступника, скрывшегося в подземном тоннеле, или незаметно проникнуть в квартиру на 20 этаже с подъездом, напичканном камерами. Если вы торгуете наркотиками или совершаете дерзкие налеты на мирных люди, то они идут к вам. Разведка, штурм и молниеносное задержание – все это про отряд спецназа ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Гром».

«ВСКРЫТЬ ДВЕРЬ ЗА 30 СЕКУНД»

Отряд спецназа «Гром» был создан в полиции после того, как СОБР и ОМОН ушли в ряды Росгвардии.

Спецзназ ежедневно тренируется в стрельбеФото: Артем КИЛЬКИН

- Основная часть нашей работы - линия незаконного оборота наркотиков, - рассказывает командир отряда «Гром» ГУ МВД России по городу Санкт—Петербургу и Ленобласти Виктор Завадский. – Наркоман - это не безобидный человек, а латентный преступник. Ради очередной дозы он готов практически на любое преступление, в том числе и тяжкое. Нужно понимать, что если за убийство преступник получает срок в 9 лет, то за наркоторговлю осуждают и на пожизненное заключение. Поэтому здесь преступники готовятся противостоять своему задержанию. У них налажена система охраны, контрнаблюдения, отхода при малейшем подозрении на опасность. Чтобы они не могли скрыться, нужны мы.

В отряде есть свои снайперы Фото: предоставлено отрядом "Гром"

Если в задержании обычных преступников для силовиков главное безопасность. То для спецназа «Гром» главное – скорость.

- Я могу сравнивать нашу работу с работой СОБРа, в котором я служил, - поясняет Виктор Завадский. - У нас есть своя специфика. Здесь время имеет особое значение. Представляете 50 граммов кокаина? Это особо крупный размер, но сам по себе это пакет с ладонь. Его можно выбросить в окно, высыпать в умывальник. Тут время идет не секунды. Нам нужно успеть так быстро, чтобы подозреваемый не успел ничего уничтожить. Поэтому у нас много технических средств. В среднем для открытия двери нужно не больше 30 секунд. Это максимум. Всегда быстрее.

В основном в отряд попадают спортсменыФото: Артем КИЛЬКИН

Бойцы спецназа «Гром» с легкостью могут выдавить стеклопакет в квартире преступника или спуститься с крыши на балкон 17 этажа. Но бывают и более хитрые сбытчики. Тогда крепким ребятам приходится брать их хитростью.

Бойцам нужно успеть, чтобы преступники не избавились от наркотиков Фото: предоставлено отрядом "Гром"

- Последний случай помню, была нарколаборатория в квартире на 20 этаже, - делится сотрудник отряда спецназа. – Там подозреваемый поставил видеонаблюдение и на первом этаже, и на своем – последнем. Камеры стояли даже у окон квартиры. Но мы нашли выход. Этот подозреваемый даже не понял, откуда мы взялись. Ничего не успел сделать. Видео ему не помогло.

Преступники при задержании предпочитают не связываться с бойцами спецназаФото: Артем КИЛЬКИН

«СРАБОТАЛИ ПОД ВИДОМ РЕМОНТНИКОВ»

Наркопреступники в Петербурге не мелочатся.

- У нас было задержание в прошлом году, там был склад, на котором хранился особо крупный размер наркотиков, - разводит руками офицер. - Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков раскрыли этот канал и узнали, где находится база. Это было в пригороде. Снимался под это дело специально коттедж. Я за свою жизнь столько наркотиков еще не видел. В пакетах, в мешках. Но у нас получилось так, что при задержании основной фигурант вышел из дома и заметил группу, которая готовилась на соседней улице. Пытался убежать, прыгнул в люк для сточных вод. А это был ноябрь месяц. Он прошел внутри какое-то расстояние и замер в тайнике. Сотрудники начали его искать, надели специальный водолазный костюм. Хорошо, что его достали. Иначе бы он там погиб. Когда его нашли, ему все тело свело от холода. Он бы уже не выбрался. Так что мы спасли ему жизнь.

На вооружении у спецназа автоматы и гранатометыФото: Артем КИЛЬКИН

Но чаще всего, преступники перед задержанием даже не успевают опомниться.

- Так было при задержании, когда подозреваемый прятался в квартире на третьем этаже, - улыбается спецназовец. – Там рядом работала группа ремонтников, делали реставрацию здания. Мы у двоих из них попросил униформу. Под их видом поставили лестницу к балкону, раздвинули ее и спокойно пробрались в квартиру. Задержанный не успел даже встать с кровати. Только удивиться успел.

Бойцы вскрывают дверь меньше чем за 30 секунд Фото: предоставлено отрядом "Гром"

При этом бойцы спецназа тренируются не только в меткой стрельбе, отрабатывают приемы борьбы и удары в спарринге. Эти ребята не уступят и герою Вин Дизеля в фильме «Форсаж». Ведь чаще всего преступники пытаются скрыться на машине.

Бойцы спецназа могут проникнуть в квартиру с крыши Фото: предоставлено отрядом "Гром"

- Брали с поличным группу преступников на автомобиле. Они пытались от нас уйти. Было 4 часа ночи, - поясняет Завадский. - Они скрывались со скоростью 140 километров в час. Но мы их все равно прижали. Преступники не тушуются таранить другие машины. Поэтому мы должны их задержать максимально быстро. Для этого используем специальную систему блокировки колес автомобиля преступников. Максимум несколько метров проезжает машина. Даже внедорожник. При этом повреждений автомобилю не наносим. Это ноу-хау изобрели наши коллеги из московского отряда.

Спезназ "Гром" использует современную технику для поимки преступников Фото: предоставлено отрядом "Гром"

Бойцы спецназа тренируются каждый день. Это и физическая подготовка (спарринги, рукопашный бой и борьба) и стрельба. На вооружении у «Грома» пистолеты, автоматы, пулеметы и даже гранатометы. Поэтому идти против них в лобовую – себе дороже.

- Препятствовать спецподразделению глупо, - пожимает плечами командир отряда. - Подозреваемые все достаточно умные. Охрана у них подготовленная, но за плечами сотрудника закон и уверенность в правоте своих действий. Поэтому он имеет право применить физическую силу, специальные средства и оружие. Они это понимают. Здесь сопротивляться может только глупый человек. В случае чего, мы можем просто обездвижить. Стараемся не применять оружие летального действия.

Сотрудники отряда не оставляют шансов подозреваемым при задержании Фото: предоставлено отрядом "Гром"

Конкретно

Как стать сотрудником отряда спецназа «Гром»?

- Чтобы стать сотрудником, самое главное - нужно иметь большое желание, - добродушно улыбается Виктор Завадский .- Человек должен быть не старше 35 лет. В первую очередь он не должен иметь проблем с законом. Мы проверяем даже на административные правонарушения. Желательно, чтобы это был спортсмен. Сейчас у нас 40 процентов сотрудников - это кандидаты и мастера спорта. Остальные тоже имеют спортивные разряды. Поэтому спортивные достижения приветствуются. Коллектив ведь мужской. Тут не ценится, кто как бантики заплетает. Тут нужно себя показать. Обязательно высшее или среднетехническое образование. Потому что должности у нас офицерские. Гражданство России. Дальше военно-врачебная комиссия, профессиональный отбор (психологи) и спецпроверка. Полиграф. Ну и конечно, человек должен себя показать в спарринге.