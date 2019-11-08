2019-11-08T19:26:49+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет зима 2019/2020 в Санкт-Петербурге

А потеплеет в городе на Неве уже в эти выходные, 9 и 10 ноября
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Синоптики рассказали, какой будет зима в Петербурге.Синоптики рассказали, какой будет зима в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ноябрь в Петербурге начался с репетиции зимы. В город пришла гололедица, снег, а столбик термометра уверенно перевалил за ноль. Особенно морозным выдался конец рабочей недели. 8 ноября температура воздуха упала до -6,1 градусов. Эта ночь стала самой холодной с начала осени.

В конце октября на улицы лег снег, но через несколько дней растаял. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце октября на улицы лег снег, но через несколько дней растаял.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако у синоптиков для петербуржцев есть приятная новость. Они сходятся во мнении, что в городе начинается неторопливое потепление. Конечно, +15 ждать не стоит, но на +6…+8 рассчитывать можно. Погода разгуляется в воскресенье и продолжит баловать горожан на следующей неделе. При этом метеорологи не исключают осадки.

- Мы вернемся к более теплым температурам. Но зима никуда не денется. Столбик термометра будет опускаться. Падать он продолжит после 20 ноября, - рассказала «Комсомольской правде» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. – Связано это с тем, что приток солнечной радиации все меньше. Солнце уже не поднимается высоко над горизонтом, поэтому меньше греет.

КАКОЙ БУДЕТ ЗИМА

Тем временем ведущий специалист столичного «Фобоса» пообещал Москве аномальную зиму. Ее синоптик видит в «багровых» тонах. Именно в такие цвета окрашены долгосрочные карты, которые эксперт составил вплоть до апреля. По его словам, москвичи могут рассчитывать на экстремально теплый январь и февраль: средняя температура превысит норму на 5-6 градусов.

Петербургские синоптики только работают над зимними прогнозами. По их словам, не существует методик и научной базы, которые могли рассказать, что ждет нас через два-три месяца. Особенно в Петербурге, где погода меняется с космической скоростью.

После 20 ноября в Петербурге похолодает. Фото: Олег ЗОЛОТО

После 20 ноября в Петербурге похолодает.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, метеорологи предполагают, что аномалий ожидать не стоит. Впереди у горожан четыре месяца ветров и слякоти, превращающейся в сугробы и обратно. При этом на сам Новый год может быть как одно, так и другое.

- Ни лужи, ни снег не являются исключением в это время года. С одинаковой долей вероятности бывают как бесснежные плюсовые новогодние праздники, и более морозная погода. Это характерно для нашего климата, - объясняет Мироничева. – Что касается всей зимы - предшествующий период – лето и осень – не говорят, что погода зимой будет как-то экстремально отличаться от нормы. Предпосылки таких нестандартных вещей закладываются заранее и мы какие-то приметы уже увидели бы, - объясняет Наталья Мироничева. – Пока у нас год идет с небольшими отклонениями от нормы, но без аномалий, стихий, наводнений. Нас судьба хранит и отводит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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