2019-11-08T19:04:09+03:00
Звезды

Сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей» спасет героиню Насти Ивлеевой от серьезной опасности

Для Матвея Лыкова это не первая роль в кино
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Герой Лыкова-младшего спасет от серьезной опасности Леру (Ивлееву).Герой Лыкова-младшего спасет от серьезной опасности Леру (Ивлееву).Фото: кадр из фильма
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В ближайший понедельник 11 ноября на телеканале «Пятница» стартует второй сезон комедийно-детективного сериала «Туристическая полиция». Первую часть истории выпустили в эфир еще в феврале 2019 года. Из-за высокого рейтинга решили снять продолжение. Съемки проходили летом в Сочи. Обе части проекта продюсировал Николай Картозия.

Главную роль в сериале играет звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. Ее героиня Лера - несет полицейскую службу на курорте. Она мечтает расследовать серьезные дела и опасные преступления, но в ее отделе таковые встречаются не так уж часто. Кроме того, начальник вечно мрачный, а коллеги по службе не блещут сообразительностью.

На днях, Настя опубликовала в Instagram рекламный ролик сериала, снабдив его комментарием:

«Это утречко я хочу начать с чудотворной новости! Сериал «Туристическая полиция» возвращается на экраны! 20 абсолютно новых серий! И как сказал великий и могучий @kartozz: «мы учли все ваши пожелания - в том числе снимать не жопой, а руками»! Да и актерская игра стала в десятки раз сильнее.

matveylykovmatveylykov
Father and son. Italy. circa 2010
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Но теперь в сюжет вольется еще один персонаж – тайный агент, которого сыграет Матвей Лыков, сын Александра Лыкова, известного по роли капитана милиции Владимира Казанцева (Казановы) в «Улицах разбитых фонарей». Герой Лыкова-младшего спасет от серьезной опасности Леру (Ивлееву).

Зрители уже могли видеть в кино продолжателя актерской династии Матвея Лыкова. Он снялся у Ринаты Литвиновой в новелле об Иосифе Бродском ив картине «Он – дракон» продюсера Тимура Бекмамбетова.

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Это утречко я хочу начать с чудотворной новости! Сериал ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ возвращается на экраны!
362761 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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