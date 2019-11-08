Сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей» спасет героиню Насти Ивлеевой от серьезной опасности

В ближайший понедельник 11 ноября на телеканале «Пятница» стартует второй сезон комедийно-детективного сериала «Туристическая полиция». Первую часть истории выпустили в эфир еще в феврале 2019 года. Из-за высокого рейтинга решили снять продолжение. Съемки проходили летом в Сочи. Обе части проекта продюсировал Николай Картозия.

Главную роль в сериале играет звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. Ее героиня Лера - несет полицейскую службу на курорте. Она мечтает расследовать серьезные дела и опасные преступления, но в ее отделе таковые встречаются не так уж часто. Кроме того, начальник вечно мрачный, а коллеги по службе не блещут сообразительностью.

На днях, Настя опубликовала в Instagram рекламный ролик сериала, снабдив его комментарием:

«Это утречко я хочу начать с чудотворной новости! Сериал «Туристическая полиция» возвращается на экраны! 20 абсолютно новых серий! И как сказал великий и могучий @kartozz: «мы учли все ваши пожелания - в том числе снимать не жопой, а руками»! Да и актерская игра стала в десятки раз сильнее.

matveylykov Father and son. Italy. circa 2010

Но теперь в сюжет вольется еще один персонаж – тайный агент, которого сыграет Матвей Лыков, сын Александра Лыкова, известного по роли капитана милиции Владимира Казанцева (Казановы) в «Улицах разбитых фонарей». Герой Лыкова-младшего спасет от серьезной опасности Леру (Ивлееву).

Зрители уже могли видеть в кино продолжателя актерской династии Матвея Лыкова. Он снялся у Ринаты Литвиновой в новелле об Иосифе Бродском ив картине «Он – дракон» продюсера Тимура Бекмамбетова.