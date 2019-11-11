2019-11-11T12:41:20+03:00
Дом. Семья

Спасенный кот, двое суток просидевший на дереве напротив банка в Петербурге, обрел дом

Правильно выбрав липу, хвостатый отправился жить к директору финансовой организации
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский кот выбрал правильное дерево, чтобы застрять на нем. После спасения хвостатый сразу же обрел дом и доброго хозяина / Фото: КошкиспасПетербургский кот выбрал правильное дерево, чтобы застрять на нем. После спасения хвостатый сразу же обрел дом и доброго хозяина / Фото: Кошкиспас
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Коты нередко забираются на деревья, а спуститься обратно самостоятельно не могут, и так и сидят сутками, пока их не снимут добрые люди. Но, как оказалось, выбор правильного дерева – решает. В Петербурге бездомный кот залез на высокую липу, растущую напротив главного офиса одного из банков в центре города. Усатый двое суток ютился в вороньем гнезде, заставив попереживать всех сотрудников организации. Когда черного «скалолаза» наконец сняли, из желающих приютить его себе выстроилась настоящая очередь. Историю спасения кота в понедельник, 11 ноября, рассказали волонтеры из организации «Кошкиспас».

- Двое суток сотрудники банка на улице Радищева в центре Петербурга наблюдали за котом, который нечаянно поселился в вороньем гнезде на липе. Координатор принял заявку, группа собралась довольно оперативно, хотя координатору продолжали и продолжали звонить люди, сообщающие об этом коте. Позже мы поняли, почему так получилось, - поведали спасатели.

Липа оказалась чуть выше четырехэтажного старинного дома. На уровне третьего этажа усатый с комфортом расположился в вороньем гнезде. Спасатель добрался до его насеста, но кот, испугавшись, залез еще выше. Так достать хвостатого можно было только с помощью удавки.

Внизу собралась толпа сочувствующих, которые растянули тент, чтобы подстраховать животное. Профессионалы своего дела в один маневр подцепили кота и посадили его в мешок. Оказавшись на земле, вокруг черного пушистика собрались несколько групп, готовых его забрать к себе. Однако спор закончился быстро. Сотрудник банка заявил, что кот уже нашел себе хозяина в лице директора организации и поедет жить к нему домой.

Так, счастливый кот, сделав правильный выбор дерева, обрел прекрасный дом и любящего хозяина. Наверное, всем хвостатым, которые намереваются забраться куда повыше, следует сначала хорошенько подумать, напротив какого здания попадать в беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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