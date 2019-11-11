2019-11-11T14:30:29+03:00
Здоровье

Симптомы рака пищевода и поджелудочной железы: Советы онкологов Санкт-Петербурга

Профессор Бадри Сигуа рассказал, помогают ли народные средства от рака и почему диспансеризацию нужно проходить, даже если «ничего не беспокоит»
Александра СУРИС
Поделиться:
В борьбе с онкозаболеваниями все чаще побеждает медицина. Фото: СЗГМУ им. И.И. Мечникова.В борьбе с онкозаболеваниями все чаще побеждает медицина. Фото: СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Изменить размер текста:

Онкологические заболевания – одна из основных причин смерти не только петербуржцев. Во всем мире ведется активная борьба со злокачественными опухолями. И медицина все чаще побеждает.

- Современная медицина сделала огромный шаг вперед, - говорит руководитель Центра клинической онкологии Университета им. Мечникова, доктор медицинских наук профессор Бадри Сигуа. – Мы можем предупреждать многие онкологические заболевания, выявлять их на ранней стадии и лечить даже запущенные формы, которые еще 10-20 лет назад были однозначно неизлечимыми.

Впрочем, на докторов надейся, а сам не плошай. Профилактика – это практически формула «помоги себе сам». Разумеется, не в контексте самолечения – об этом мы скажем еще чуть дальше. А в том смысле, что человек, совершая определенные несложные действия, может «поймать» болезнь на ранних стадиях или же избежать ее вовсе. Наш эксперт приводит в пример Японию, где рак желудка и рак пищевода стали национальной проблемой.

- Осознавая это, все японцы добровольно проходят диспансеризацию, - рассказывает Бадри Сигуа. – И благодаря этому достигли фантастических цифр: злокачественные опухоли, которые считаются одними из самых грозных и коварных, в этой стране в 75 процентах случаев выявляют на ранних стадиях, что позволяет с высокой вероятностью давать благоприятные прогнозы на лечение.

Профессор Бадри Сигуа в радиостудии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Фото: Андрей ГАШЕВ

Профессор Бадри Сигуа в радиостудии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».Фото: Андрей ГАШЕВ

В России тоже существует ряд программ скрининга – например, молочной железы – для женщин старше сорока лет, предстательной железы – для мужчин того же возраста. Или же базовая для всех флюорография, цель которой выявить на ранней стадии заболевания легких. Но это, видимо, особенность нашего менталитета: не воспринимать ужасающую статистику как национальное бедствие, игнорировать скрининги и диспансеризации, терпеть до последнего. Как итог – человек в первый раз обращается в медицинское учреждение (и это еще хорошо, если сам, а не привозят на «скорой»), когда болезнь приобретает уже запущенную форму.

- Коварство рака заключается в том, что на ранних стадиях практически нет симптомов, - объясняет Бадри Сигуа. - Пациента практически ничего не беспокоит. Но в какой-то момент появляется беспричинная слабость, утомляемость, резкое снижение работоспособности, потеря веса. Появляются симптомы, которых раньше не было – кашель, прожилки крови в мокроте, нерегулярный стул или патологические примеси в нем. Если рак пищевода, становится сложнее глотать. При раке поджелудочной железы появляется небольшая желтушность. Любой из этих симптомов должен серьезно насторожить и послужить поводом для обращения к врачу. Нужно понимать: когда ряд новообразований – например, той же поджелудочной, начинает проявлять себя клинически, врачи уже ограничены в методиках лечения. Хотя и здесь медицина прогрессирует с каждым десятилетием.

БДИ!

Факторы риска

- Употребление табака

- Неправильный образ жизни: неадекватное пищевое поведение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижность.

- Предраковые заболевания, например вирус папилломы человека, гепатит В, гепатит С, вирус Эпштейн-Барра.

ТОП-3 ОНКОДИАГНОЗОВ В РОССИИ

1. Рак легкого

2. Рак молочной железы

3. Рак прямой кишки

ТОП-3 САМОЙ «ПЛОХОЙ» ОНКОЛОГИИ (по проценту летальности в 2018 году)

1. Рак поджелудочной железы – почти 40%

2. Рак печени и печеночных протоков – 38,5%

3. Рак пищевода – около 30%

В СЗГМУ им. И.И. Мечникова вот уже не первый год работает Центр клинической онкологии. Фото: предоставлено Университетом.

В СЗГМУ им. И.И. Мечникова вот уже не первый год работает Центр клинической онкологии. Фото: предоставлено Университетом.

ПРАВДА ИЛИ МИФ

Народная медицина поможет там, где официальная бессильна

МИФ.

Бадри Сигуа вспоминает исследование, когда врачи пытались выяснить, есть ли народное средство, которое действительно поможет.

- Были изучены тысячи народных рецептов, - рассказывает врач. – И ни один способ не оказался действенным. Да, есть пациенты, которые боятся химиотерапии, хирургических вмешательств. Они уходят к целителям. Но возвращаются к нам через год, к сожалению, в таком состоянии, что мы уже не можем помочь. К счастью, такие встречаются крайне редко. Скорее напротив, некоторые современные пациенты недовольны консервативными методами лечения и настаивают на операции.

Лечить онкозаболевание нужно, где угодно, только не в России.

В определенном смысле МИФ.

- Сегодня и технологические, и интеллектуальные возможности наших онкологов не уступают западным коллегами, - говорит Сигуа. - Другой вопрос, что результаты лечения в той же Японии – лучше. Но не потому, что лучше доктора, а потому, что болезнь чаще выявляют на ранней стадии. Что касается оснащения и уровня наших хирургов, он сегодня не вызывает сомнений и признан на мировом уровне.

Тест на онкомаркеры сразу покажет, есть рак или нет

МИФ.

- Онкомаркер используется, когда мы уже подозреваем наличие опухоли и нам нужно ее подтвердить, - говорит Сигуа. – Если диагноз подтвержден и больной уже прошел курс лечения, к этим тестам прибегают в качестве оценки динамики. Но в качестве самостоятельного метода диагностики это исследование не применяют, и универсального онкомаркера не существует. Более того, различные воспалительные заболевания или доброкачественные образования могут давать ложноположительный или ложноотрицательный результат.

Почему решение Анджелины Джоли сделать мастэктомию спорно, что делать, если вам поставлен онкологический диагноз, сложно ли получить квоту на высокотехнологическую помощь и почему Петербург считается столицей лечения «раковых» заболеваний. Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с онкологом Бадри Сигуа

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект о «Земельном капитале» для многодетных
Смольный выделил три участка под строительство новых храмов в Петербурге
Петербуржцев просят заранее приезжать в Пулково из-за дорожного ремонта
Северную набережную Обводного канала ждет благоустройство
Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Олег Соколов перенес инфаркт
Водолазы нашли в реке туловище выпускницы СПбГУ, убитой любовником-доцентом
Умерла петербургская актриса кино и театра Ольга Завьялова
Мать убитой студентки считает доцента СПбГУ вменяемым
Петербургских автомобилистов предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде 12 ноября
У женщины-инженера от «Пятерочки» угнали джип за 3 миллиона вместе с собакой
Петербуржец избил водителя скорой помощи, который мешал ему выехать с парковки
Причиной отравления в столовой «Ленты» стал больной работник кухни
Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге
Бассейн кипятка образовался у школы на улице Маршала Казакова в Петербурге
Вантовый мост открыли после ремонта на две недели раньше
Число фальшивых денег в Петербурге выросло на 13 процентов
У замначальника «Газпрома» в Петербурге угнали красный Land Rover
Команда ИТМО завоевала серебряные медали на Всемирной олимпиаде роботов
В Мурино мигрант зажимал 11-летнюю школьницу в лифте
28-летнего мужчину раздавило сорвавшейся кабиной грузовика во время ремонта
Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге, а после любезно проводил ее домой