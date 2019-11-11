Симптомы рака пищевода и поджелудочной железы: Советы онкологов Санкт-Петербурга

Онкологические заболевания – одна из основных причин смерти не только петербуржцев. Во всем мире ведется активная борьба со злокачественными опухолями. И медицина все чаще побеждает.

- Современная медицина сделала огромный шаг вперед, - говорит руководитель Центра клинической онкологии Университета им. Мечникова, доктор медицинских наук профессор Бадри Сигуа. – Мы можем предупреждать многие онкологические заболевания, выявлять их на ранней стадии и лечить даже запущенные формы, которые еще 10-20 лет назад были однозначно неизлечимыми.

Впрочем, на докторов надейся, а сам не плошай. Профилактика – это практически формула «помоги себе сам». Разумеется, не в контексте самолечения – об этом мы скажем еще чуть дальше. А в том смысле, что человек, совершая определенные несложные действия, может «поймать» болезнь на ранних стадиях или же избежать ее вовсе. Наш эксперт приводит в пример Японию, где рак желудка и рак пищевода стали национальной проблемой.

- Осознавая это, все японцы добровольно проходят диспансеризацию, - рассказывает Бадри Сигуа. – И благодаря этому достигли фантастических цифр: злокачественные опухоли, которые считаются одними из самых грозных и коварных, в этой стране в 75 процентах случаев выявляют на ранних стадиях, что позволяет с высокой вероятностью давать благоприятные прогнозы на лечение.

Профессор Бадри Сигуа в радиостудии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».Фото: Андрей ГАШЕВ

В России тоже существует ряд программ скрининга – например, молочной железы – для женщин старше сорока лет, предстательной железы – для мужчин того же возраста. Или же базовая для всех флюорография, цель которой выявить на ранней стадии заболевания легких. Но это, видимо, особенность нашего менталитета: не воспринимать ужасающую статистику как национальное бедствие, игнорировать скрининги и диспансеризации, терпеть до последнего. Как итог – человек в первый раз обращается в медицинское учреждение (и это еще хорошо, если сам, а не привозят на «скорой»), когда болезнь приобретает уже запущенную форму.

- Коварство рака заключается в том, что на ранних стадиях практически нет симптомов, - объясняет Бадри Сигуа. - Пациента практически ничего не беспокоит. Но в какой-то момент появляется беспричинная слабость, утомляемость, резкое снижение работоспособности, потеря веса. Появляются симптомы, которых раньше не было – кашель, прожилки крови в мокроте, нерегулярный стул или патологические примеси в нем. Если рак пищевода, становится сложнее глотать. При раке поджелудочной железы появляется небольшая желтушность. Любой из этих симптомов должен серьезно насторожить и послужить поводом для обращения к врачу. Нужно понимать: когда ряд новообразований – например, той же поджелудочной, начинает проявлять себя клинически, врачи уже ограничены в методиках лечения. Хотя и здесь медицина прогрессирует с каждым десятилетием.

БДИ!

Факторы риска

- Употребление табака

- Неправильный образ жизни: неадекватное пищевое поведение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижность.

- Предраковые заболевания, например вирус папилломы человека, гепатит В, гепатит С, вирус Эпштейн-Барра.

ТОП-3 ОНКОДИАГНОЗОВ В РОССИИ

1. Рак легкого

2. Рак молочной железы

3. Рак прямой кишки

ТОП-3 САМОЙ «ПЛОХОЙ» ОНКОЛОГИИ (по проценту летальности в 2018 году)

1. Рак поджелудочной железы – почти 40%

2. Рак печени и печеночных протоков – 38,5%

3. Рак пищевода – около 30%

В СЗГМУ им. И.И. Мечникова вот уже не первый год работает Центр клинической онкологии. Фото: предоставлено Университетом.

ПРАВДА ИЛИ МИФ

Народная медицина поможет там, где официальная бессильна

МИФ.

Бадри Сигуа вспоминает исследование, когда врачи пытались выяснить, есть ли народное средство, которое действительно поможет.

- Были изучены тысячи народных рецептов, - рассказывает врач. – И ни один способ не оказался действенным. Да, есть пациенты, которые боятся химиотерапии, хирургических вмешательств. Они уходят к целителям. Но возвращаются к нам через год, к сожалению, в таком состоянии, что мы уже не можем помочь. К счастью, такие встречаются крайне редко. Скорее напротив, некоторые современные пациенты недовольны консервативными методами лечения и настаивают на операции.

Лечить онкозаболевание нужно, где угодно, только не в России.

В определенном смысле МИФ.

- Сегодня и технологические, и интеллектуальные возможности наших онкологов не уступают западным коллегами, - говорит Сигуа. - Другой вопрос, что результаты лечения в той же Японии – лучше. Но не потому, что лучше доктора, а потому, что болезнь чаще выявляют на ранней стадии. Что касается оснащения и уровня наших хирургов, он сегодня не вызывает сомнений и признан на мировом уровне.

Тест на онкомаркеры сразу покажет, есть рак или нет

МИФ.

- Онкомаркер используется, когда мы уже подозреваем наличие опухоли и нам нужно ее подтвердить, - говорит Сигуа. – Если диагноз подтвержден и больной уже прошел курс лечения, к этим тестам прибегают в качестве оценки динамики. Но в качестве самостоятельного метода диагностики это исследование не применяют, и универсального онкомаркера не существует. Более того, различные воспалительные заболевания или доброкачественные образования могут давать ложноположительный или ложноотрицательный результат.

Почему решение Анджелины Джоли сделать мастэктомию спорно, что делать, если вам поставлен онкологический диагноз, сложно ли получить квоту на высокотехнологическую помощь и почему Петербург считается столицей лечения «раковых» заболеваний. Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».