Аня Цветкова, найдись! Якутяне ищут петербурженку, для которой папа 29 лет назад оставил записку на вершине горы

Это тот случай, когда от всей души начинаешь верить в теорию шести рукопожатий. Жители Якутии ищут петербурженку. Не моложе 29 лет, скорее всего - по фамилии Цветкова (или же это ее девичья фамилия). Молодой женщине хотят отдать записку ее отца, которая без года 30 лет пролежала в горах.

О трогательной находке рассказала участница туристической группы, которая в августе совершала восхождение на на вершину горы Муус Хайа (это самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята, вторая по высоте гора в Якутии - прим. авт. ).

"Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград)" - это текст записки.

Как пояснила Мила Еремеева, которая выложила фотографию записки в соцсети, обычно группа оставляет на вершине общую записку. Но ее снимают следующие альпинисты, оставляют свою, и так далее. Однако здесь была приписка: записку не снимать. Эту просьбу выполнили.

- Удивительно, как хорошо записка сохранилась, несмотря на то, что ее все достают и читают, - подчеркивают туристы.

Найти автора и адресата послания ищут и в Якутии, и в Петербурге. "Комсомолка" присоединяется к поискам. Если вы знаете Анну Цветкову или ее отца, который в 1990-м году поднимался на Муус Хайа, пишите на почту irina.sebeleva@phkp.ru