На пивзаводе Балтика в Петербурге произошел прорыв паропровода

Фонтан раскрошенного асфальта и битые стекла - результат прорыва, который произошел вечером 11 ноября на пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге, расположенном в промзоне Парнас. По полученной информации, напряжения не выдержал промышленный паропровод, который обеспечивал нужды предприятия.

- В 17:45 был выявлен дефект на паропроводе. На месте срочно прибыли наши сотрудники. В 18:15 подача пара была отключена. Сейчас в промзоне работает аварийная бригада, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

В компании заверяют, что вся ответственность перед третьими лицами застрахована и ущерб будет возмещен.

А возмещать есть что. Кроме побитых камнями припаркованных автомобилей, пострадало и здание управления завода. В фойе разбиты несколько стекол. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе «Балтики».

- Возле завода компании произошел прорыв магистрального паропровода. Обломками асфальта был нанесен незначительный ущерб зданию завода. В результате ЧП пострадали два человека. Угрозы их жизни нет. На месте работают все экстренные службы города. Компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации, - сообщил представитель пивоваренного предприятия.

По предварительным данным, один из пострадавших - сотрудник завода, а второй - представитель подрядчика. Сейчас людям оказывают всю необходимую помощь. Работа завода не прерывалась.