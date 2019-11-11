Дорогие и успешные: Рейтинг самых богатых игроков СКА

В текущем сезоне СКА делит финансовое первенство со своим главным конкурентом – ЦСКА. У обоих клубов зарплатный бюджет, по информации «КП», составляет 1,75 миллиарда рублей. Но в эту сумму не входят бонусы для спортсменов.

Самый высокооплачиваемый игрок невской команды – Сергей Плотников – заработает 75 миллионов рублей в год. Это в два с лишним раза меньше лидера – Сергея Мозякина из магнитогорского «Металлурга» (180 миллионов рублей в год). Еще девять хоккеистов получают по 70 миллионов.

То есть, новый символ контрактной системы СКА – «уравниловка». Миллион долларов – цифра, которую получает почти половина состава.

Суперзвезд в команде не осталось, а значит, и нет игроков, выделяющихся суммой контракта. Сейчас уже трудно поверить, что Илья Ковальчук еще совсем недавно, перед возвращением в «Лос-Анджелес», по информации нашего издания, получал примерно 330 миллионов в год, а Павел Дацюк – 250 миллионов.

Со спортивной точки зрения, отсутствие сильного расслоения – правильно. Большие цифры могут вызвать лишние разговоры в раздевалке, особенно, если они не подкреплены основательной игровой статистикой. В конце концов, можно заработать за счет бонусов. К примеру, лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев – если не сбавит ход –свой базовый оклад может увеличить почти вдвое.

Впрочем, самое главное: уже в следующем сезоне для всех клубов КХЛ будет введен строгий командный потолок зарплаты – 900 миллионов рублей за сезон. Поэтому, нет смысла приобретать «звезду» на огромные деньги, оставляя для остальных игроков «копейки». В современном хоккее один хоккеист, даже с приставкой «супер», чемпионаты и кубки не выигрывает. Поэтому, наступило время делиться.

Главное, чтобы с миллионами из СКА не ушли победы. Пока похвастаться стабильностью в этом сезоне армейцы не могут - чаще не радуют, а огорчают болельщиков.

ПЯТЬ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ИГРОКОВ

Сергей Плотников, 29 лет, нападающий

Зарплата: 75 миллионов рублей за сезон

Сергей Плотников. Фото: ska.ru

Достижения: чемпион мира (2014), обладатель Кубка Гагарина (2017)

Результаты в нынешнем сезоне: регулярный чемпионат – 26 матчей, 18 (4 гола + 14 передач) очков

В СКА: четвертый сезон

У нынешнего капитана армейцев зарплата увеличилась на 5 миллионов по сравнению с прошлым сезоном. Немного по спортивным меркам, но все же деньги. И, самое главное, впервые Сергей вышел на роль лидера команды. Отсюда капитанская нашивка и постоянное место в первом звене.

Владимир Ткачев, 24 года, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Владимир Ткачев. Фото: ska.ru

Достижения: лучший нападающий юниорского ЧМ-2013, лучший новичок КХЛ (2016), участник Матча звезд КХЛ (2018)

Результаты в нынешнем сезоне: регулярный чемпионат – 27 матчей, 22 (7+15) очков

В СКА: первый сезон

Владимир Ткачев – главная удача армейской селекции в нынешнем межсезонье. Вице-президент СКА Роман Ротенберг не зря отправился в Омск, на родину хоккеиста, уговаривать его выбрать Петербург вместо Америки. При этом «фокусы» Ткачева пока обходятся невскому клубу не так дорого – в 70 миллионов. Другой вопрос, что в качестве бонусов Владимир может положить на свой счет еще 90 миллионов и стать вторым по стоимости игроком в КХЛ – после Сергея Мозякина из магнитогорского «Металлурга». Бонусы хоккеисту положены по нескольким пунктам:

- за количество очков в регулярном чемпионате

- за количество очков в плей-офф

- за звание лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате и команды в плей-офф.

Александр Барабанов, 25 лет, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Александр Барабанов. Фото: ska.ru

Достижения: олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Результаты в нынешнем сезоне: регулярный чемпионат – 22 матча, 9 (5+4) очков

В СКА: седьмой сезон

В следующем сезоне воспитанник петербургского хоккея может уехать НХЛ, интерес к нему со стороны заокеанских клубов есть. Но пока этот сезон у олимпийского чемпиона Пхенчхана совсем не складывается. Нападающий должен был стать лидером клуба после ухода Гусева и Дацюка, а получается, что уход бывших напарников по звену, сказался на самом Барабанове. У Александра лишь пять шайб в 22 матчах. С такими показателями в НХЛ, пожалуй, рано. Возможно, форвард не чувствует себя комфортно в системе нового тренера СКА Алексея Кудашова. А может, по Барабанову ударил переход на канадские ледовые площадки – место для его фирменных проходов теперь стало меньше.

Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Дмитрий Кагарлицкий. Фото: ska.ru

Достижения: чемпион мира среди юниоров (2007), участник Матча звезд КХЛ (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Символическая сборная КХЛ (2018)

В СКА: первый сезон

Результаты в нынешнем сезоне: регулярный чемпионат – 19 матчей, 8 (2+6) очков

Кагарлицкого в межсезонье считали новой российской звездой СКА, но пока он остается главным разочарованием. Кстати летом, Дмитрий имел возможность войти в пятерку самых высокооплачиваемых игроков лиги, приняв предложение от «Ак Барса» и «Авангарда», которые предлагали ему контракт на 120 миллионов в год. Но он выбрал Петербург, чтобы «быть ближе к сборной» и потерял почти 50 миллионов. Выглядит благородно, но пока сборная от Каги очень далека. Да, и место в «основе» армейского клуба под вопросом. Несколько матчей он пропустил и в кулуарах уже обсуждался его возможный обмен в другую команду. Пока обошлось, но прицел надо срочно настраивать, пока результативность удручающая.

Наиль Якупов, 26 лет, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Наиль Якупов. Фото: ska.ru

Достижения: бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2011), серебряный и бронзовый призер молодежного чемпионатов мира (2012, 2013), первый номер драфта НХЛ (2012)

В СКА: второй сезон

Результаты в нынешнем сезоне: регулярный чемпионат – 20 матчей, 6 (4+2) очка

Пока никому так и не удалось понять, что представляет, из себя Якупов, как хоккеист. В НХЛ уже от этих экспериментов устали и контракт игроку предлагать не стали. А СКА после первого якуповского сезона решил предложить форварду соглашение сразу на три года. Сумеет ли Наиль отработать свою зарплату, пока вопрос. В прошлом сезоне он выступил на четверочку с минусом, в нынешнем чемпионате пока тоже не показывает той игры, которой от него ждут. На роль лидера нападения команды «Як-65» тоже не тянет. Так что не стоит удивляться, если еще до окончания контракта, первый номер драфта НХЛ-2012 покинет СКА.

КОНКРЕТНО

Зарплатные бюджеты СКА за последние три сезона:

Сезон 2017/18: 2 млрд 589 млн рублей

Сезоне-2018/19: 2 млрд 108 млн рублей

Сезон 2019/20: 1 млрд 750 млн рублей