Мощный пожар произошел за территорией Северной ТЭЦ в Ленобласти

Сильный пожар произошел в Ленинградской области рядом с Северной ТЭЦ, расположенной в Мурино. Сообщение о возгорание поступило в 14:00 во вторник, 12 ноября. Огромные клубы черного дыма, поднимающиеся от места пожара, заволокли практически все небо над областным городом и сильно напугали местных жителей.

- Пожар за территорией Северной ТЭЦ. Пожарные расчеты уже работают на месте, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Возгорание началось в складском ангаре, где хранились покрышки. По предварительным данным, здание 160 квадратных метров. Сам пожар распространился на 20 квадратных метров.

Жители Мурино наблюдают огромные столбы дыма из окон своих домовФото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

На месте работают как минимум два пожарных расчета, еще несколько машин спасателей едут на место. Отмечается, что опасности распространения огня нет. Сообщений о пострадавших не поступало. В самом ТЭЦ также подтвердили, что пожар никак не затронул их территорию.

Местные жители рассказывают, что дым разлетается по городу. Также отмечается, что рядом с местом возникновения пожара химического или другого опасного производства нет.