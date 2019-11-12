2019-11-12T18:25:21+03:00
Наука

Первый российский самолет-амфибию, созданный по технологии «цифровых двойников», представят в 2020 году

Судно вместимостью до шести человек сможет взлетать с воды и преодолевать свыше двух тысяч километров
Анна ПОСЛЯНОВА
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Разработкой уже заинтересовались Китай, Индий, Малайзия и Индонезия. Фото: СПбПУРазработкой уже заинтересовались Китай, Индий, Малайзия и Индонезия. Фото: СПбПУ
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Самолет-амфибия АС-24 станет первым в России, который спроектировали по технологии «цифровых двойников». На крыло экспериментальное судно поставят уже в начале следующего года. Об этом на конференции «Национальная технологическая революция 20.35» сообщил проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, руководитель университетского Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

– Уже приступаем к сборке машины, – сообщили «Комсомолке» в Центре НТИ вуза. – Первые испытания, ориентировочно, пройдут в первом квартале следующего года.

А вот в цифре гидросамолет уже готов. В расчетах для него помог Суперкомпьютерный центр СПбПУ. Технология «цифровых двойников» предполагает создание эдакого компьютерного близнеца реального, но пока еще не существующего предмета – в данном случае самолета – и его виртуальные испытания. Так ученые заранее могут узнать о недостатках объекта и доработать его.

Над виртуальным и реальным самолетом-амфибией работает целая команда. Помимо Политеха, в нее входит ведущее предприятие по разработке и производству самолетных воздушных винтов «Аэросила», Виртуальное конструкторское бюро «Альфа» и Герой СССР и России, первый заместитель директора ЦНИИ машиностроения по пилотируемым программам, академик Российской академии космонавтики Сергей Крикалев. Идея создать новое судно на базе существующего Л-42, проект которого курирует Крикалев, возникла еще два года назад, когда коллеги делились опытом разработки кузовов автомобилей Aurus (проект «Кортеж»).

Гидросамолет можно будет использовать и для перевозки грузов и пассажиров, и для туризма. Фото: СПбПУ

Гидросамолет можно будет использовать и для перевозки грузов и пассажиров, и для туризма. Фото: СПбПУ

Новый АС-24 будет представлять собой судно с полностью композитными корпусом и крыльями. Оно сможет взлетать и садится как на твердую поверхность, так и на воду, причем большого взлетно-посадочного пространства ему не понадобится.

– Самолет будет универсальным, – поясняют в СПбПУ. – Его можно будет использовать и для перевозки грузов и пассажиров, и для туризма, и для специальных целей.

АС-24 легко сможет перевоплотиться в судно для доставки почты, перевозки офицерского состава, санитарный или спасательный самолет.

– Разработкой уже заинтересовались Китай, Индий, Малайзия, Индонезия, – добавляют разработчики. – Для этих стран такой гидросамолет особенно актуален: там мало аэродромов, большие территории, зато много воды.

В России гидросамолет предлагают использовать как средство транспортной мобильности в Зауралье, где города, в основном, расположены на реках, и для туристических прогулок.

ТТХ:

Скорость на крейсерском режиме – 330 км/ч.

Скорость на взлетном режиме – 105 км/ч.

Длина разбега на воде – 200 м.

Дальность – 2 200 км.

Пассажировместимость – 4 или 6 человек, в зависимости от модификации.

Максимальный взлетный вес – 1 600 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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