Лекции от знаменитостей, концерт Noize MC с оркестром и 39 бесплатных музеев: Чем удивит зрителей Культурный форум 2019

В Петербурге стартует VIII Санкт-Петербургский Международный культурный форум. С 14 по 16 ноября 2019 событие объединит ведущих экспертов в искусстве, кино, театре, музыке, архитектуре и других направлениях. Основной темой форума стали «Культурные коды в условиях глобализации», а почетное звание страны-гостя получила Китайская Народная Республика. Из Поднебесной в Россию прибудет официальная делегация, в состав которой войдут видные деятели искусства. Среди тех, кто поделится своим опытом с зарубежными коллегами, будут ректор Пекинской академии танца Го Лей и вице-президент Союза циркового искусства Китая Фу Цзиэнь. По традиции, все события форума разделят на два потока: профессиональный и общественный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТОК

В рамках профессионального потока соберутся все сливки культурного общества: ведущие специалисты различных областей, представители государственной власти, политики и бизнесмены, главы национальных и международных организаций, эксперты и лидеры мнений. Для них форум – уникальная возможность обсудить реализацию проектов и подписать соглашения о сотрудничестве.

Страной-гостем будет Китайская Народная Республика.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году участники обсудят, какое место занимает искусственный интеллект в современном искусстве, как завоевать сердца российских и зарубежных кинозрителей и кто должен развивать культуру в малых городах. Это лишь малая часть того, о чем будут дискутировать эксперты.

Кроме того, планируется подписание рекордного количества соглашений. Пожалуй, главные из них связаны с международным культурным проектом «Русские сезоны» Министерства культуры РФ. В 2020 он пройдет во Франции, Бельгии и Люксембурге.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТОК

В общественный поток войдут больше ста событий: спектакли, открытые лекции, специализированные выставки, мастер-классы. Их горожане смогут посетить бесплатно. Чтобы попасть на площадки, нужно получить электронный билет. Его можно оформить, зарегистрировавшись на сайте форума.

Одним из спикером станет известный журналист Алексей Венедиктов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, свои двери в дни саммита для обладателей билета откроют 39 музеев города. В их числе Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор, Музей театрального и музыкального искусства, мультимедийный парк «Россия – моя история», Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков и другие.

14 НОЯБРЯ

Все три дня форума будут насыщены событиями. У горожан есть уникальная возможность первыми увидеть выставку «Дейнека / Самохвалов», посвященную двум выдающимся художникам. Участники художественных объединений ОСТ и «Круг художников» работали над схожими темами, а их героями были красноармейцы и физкультурницы, шахтеры и метростроевцы. В выставочном зале «Манеж» представят 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.

Главной площадкой традиционно станет Главный штаб Эрмитажа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одну выставку подготовили в «Лендоке». Там покажут советские киноплакаты из архивов Госфильмофода, а в консерватории Римского-Корсакова на улице Глинки, 2 впервые продемонстрируют подлинные рукописи гениального композитора. В 21.00 в Академической капелле симфонический оркестр «Таврический» исполнит произведения из легендарных мультфильмов «Союзмультфильма», среди которых любимые всеми «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Умка».

Вечером стартует фестивальная программа. В нее входят события, на которые билет может купить любой желающий. На кинопоказы горожан зовут «Лендок» и «Родина», а БДТ приглашает на спектакль «Метаморфозы 2 – Жены артистов». Кроме того, в драматическом театре «на Литейном» покажут постановку «Тот самый М», а в Филармонии состоится концерт «Музыка ручной работы».

15 НОЯБРЯ

Во второй день форума программу для тех, кто хочет поговорить и поспорить, подготовил ТАСС. В 13.00 пресс-центре информационного агентства писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) расскажет о кинопереводе, мире компьютерных игр, цензуре и о том, как оставаться популярным на своей волне. Следом за ним выступит продюсер фестиваля электронной музыки и медиаискусств Gamma Иван Логос. В 15.00 своим опытом поделится создатель проекта «Интервью о личном» Иван Сурвилло.

В 11.00 в Санкт-Петербургском госуниверситете обсудят творчество Василия Шукшина, а в 13.00. в гостинице «Англетер» будут спорить о том, какие общественные пространства нужны российским городам. В 17.00 в Доме журналиста ожидается встреча с Мурадом и Натальей Османн. Супруги создали всемирно известного проекта #FollowMeTo, за которым следят более шести миллионов человек.

Форум продлится три дня - с 14 по 16 ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в Капелле «величайшее сопрано своего поколения» Энси Хонг выступит с симфоническим оркестром под управлением Александра Рудина, а драматический театр на «Литейном» представит спектакль «Лавр». В ТЮЗе имени Брянцева зрители увидят постановку Китайского драматического театра «Принц Ланьлина», основанную на легенде о генерале эпохи Северной династии Ци. Завершится день показом фильма «Грабитель» в Доме кино.

16 НОЯБРЯ

В субботу программа будет не менее увлекательной. В полдень в Главном штабе обсудят Владимира Набокова, а в 13.00 в «Великан Парке» Федор Бондарчук проведет мастер-класс по теме «Реальность фантастического мира».

Вечером Петербург станет свидетелем редкого для России и любой страны мира события: рождения нового симфонического оркестра. С музыкантами из Челябинска, впервые собравшихся с августе 2019 года, выступит известный пианист-виртуоз Денис Мацуев. Концерт пройдет в капелле в 20.00.

В 19.00 горожан удивит один из главных рэперов страны Noize MC (Иван Алексеев). Он исполнит свои лучшие песни под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии.

Центральным событием дня станет встреча трубача-виртуоза Тиля Бреннера, выдающегося саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Гала-концерт форум-феста Jazz Across Borders пройдет в Филармонии в 20.00.

НА ЗАМЕТКУ

Среди российских спикеров VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 2019 года будут такие известные люди, как кинорежиссеры Никита Михалков, Алексей Герман и Федор Бондарчук, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет, театральные режиссеры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин, Константин Богомолов, Андрей Могучий, писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский, звезды джаза Тиль Бреннер и Игорь Бутман; директора главных музеев страны: Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Владимир Гусев; медиаменеджер Алексей Венедиктов, журналист и писатель Михаил Зыгарь. Российский фигурист Илья Авербух выступит не только спикером, но и режиссером-постановщиком церемонии Гала-открытия Форума, которое в этом году посвятили окончанию Театральной олимпиады 2019.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ЦВЗ «Манеж» разместится открытый лекторий «Культура 2.0». В мастер-классах и дискуссиях примут участие дизайнеры, композиторы, художественные кураторы, театральные деятели, бизнес-консультанты и другие эксперты из разных стран.

14 ноября

Мастер-класс «Сочиняем музыку вместе», 16.45 – 17.45.

Дискуссия «Звуки будущего», 18.00 – 19.30.

Дискуссия «Дизайн», 19.45 – 21.15.

15 ноября

Мастер-класс «В тени софитов. Дизайн в театре», 18.00 – 19.00.

Мастер-класс «В тени софитов. Дизайнер костюмов», 19.10 – 20.10.

16 ноября

Дискуссия «Куда катится этот мир», 12.00 -13.30.

Дискуссия «Робот vs человек. Какие навыки победят?», 13.45 – 15.15

Дискуссия «Искусство рассказа через впечатление», 15.30 – 17.00.

Дискуссия «Частные музеи», 17.15 – 18.45.

Дискуссия «Жители засыпают – город просыпается», 19.00 – 20.30.

Вход на площадку по электронным билетам.

КСТАТИ

Полная программа событий VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума можно найти на сайте.