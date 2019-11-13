2019-11-13T20:56:51+03:00
Происшествия

«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: Сергей Бугаев-Африка, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте

По словам актера из фильма «Асса», преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
Роман ЛЯЛИН
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Михаил Бугаев выложил эти фото после того, как стало известно, что Соколов причастен к убийству Фото: Михаил БУГАЕВМихаил Бугаев выложил эти фото после того, как стало известно, что Соколов причастен к убийству Фото: Михаил БУГАЕВ
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Убийство 24-летней студентки-любовницы доцента СПбГУ Олега Соколова удивило и близких друзей преподавателя. Для многих стало ужасом, что вот еще несколько дней назад они сидели за одним столом с Соколовым и Настей. Наблюдали, как те мило щебечут, обсуждают планы на будущее и планируют свадьбу. Среди таких людей оказались кинокритик Михаил Трофименков и художник, артист и музыкант Сергей Бугаев.

- 21 сентября Олег и Изабель (так Настю звал сам Соколов - прим.ред.) принимали нас при свечах, - рассказал 53-летний Сергей Бугаев-Африка, известный по фильму «Асса». - А теперь наш товарищ Олег Соколов выловлен в реке Мойке с рюкзаком, в котором нашли отрезанные женские руки. Топография района, где разворачивались события памфлета "Преступление и наказание". Квартира Соколова выходила на Фонарный переулок. За углом дом старухи-процентщицы. На Мойке, где Олега Соколова выловили, Юсупов добивал Распутина.

Набережная реки Мойки и раньше была известным местом

Набережная реки Мойки и раньше была известным местом

От более подробных комментариев того вечера Бугаев отказался. Но кинокритик Михаил Трофименков все же раскрыл детали той встречи.

- Мы много лет не виделись, встретились, и Соколов позвал в гости, - пояснил "КП-Петербург Михаил. - Они общались как семейная пара, упоминали про намерение жениться. Он приготовил французский ужин. Настя рассказывала, что работает над темой наполеоновской Испании. Какое было управление при оккупации. А Олег переживал из-за судов с Понасенковым. Говорил, что ему угрожают, караулят в подъезде, расписывали парадную угрозами, приходили сообщения ему на телефон, чтобы он перестал судиться. Его это удручало и бесило.

Ужин был при свечах Фото: Михаил БУГАЕВ

Ужин был при свечах Фото: Михаил БУГАЕВ

Анастасия и Соколов рассказывали, что недавно вернулись из поездки во Францию.

- Они ездили в Савойю и в Швейцарию, ходили по наполеоновским местам в горах, - продолжает кинокритик. - Соколов рассказывал забавные случаи из реконструкторских сражений - эпизоды из битвы при Ватерлоо. Говорил, что была возможность выиграть ее. Но пришлось проиграть. Очень гордился званием кавалера Ордена почетного легиона. А Настя не очень разговорчивая была.

Рабочий стол Соколова Фото: Михаил БУГАЕВ

Рабочий стол Соколова Фото: Михаил БУГАЕВ

По словам Михаила, ничего не предвещало беды, и никто даже подумать не мог, что Соколов может совершить такое .

- Безумие - это настолько индивидуальная вещь и загадочная, - вздыхает друг Соколова. - Предположения строить просто нелепо.

Соколова, подозреваемого в убийстве любовницы-студентки, арестовали до 9 января 2020 года.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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