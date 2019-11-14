«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Сколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Анастасия Ещенко была не единственной жертвой историка Соколова? 00:00 00:00

Вот уже четвертые сутки имя Олега Соколова – 63-летнего доцента СПбГУ, 7 ноября застрелившего свою молодую любовницу Анастасию Ещенко – не сходит с первых полос газет. Но немногие знают, что в 2015 году Олег Соколов выступил в несвойственной для себя роли. На прилавки книжных магазинов лег не очередной серьезный научный труд под его авторством, а приключенческий роман. «Испанская война и тайна тамплиеров» рассказывала о любви блестящего французского офицера Анри де Крессэ и прекрасной девушки по имени Инесса. Знакомым Соколов рассказывал, что главных героев списал с себя и Ещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

«ОН ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЕБЯ МОЛОДЫМ И КРАСИВЫМ»

«Испанская война и тайна тамплиеров» - книга, скажем прямо, на любителя. Официальная аннотация сравнивает ее с «Тремя мушкетерами» и «Приключениями капитана Алатристе». Время действия – 1810 год, место – Сарагоса, город на северо-востоке Испании.

Главный герой – молодой драгун наполеоновской армии Анри де Крессэ – встречает на постоялом дворе прекрасную испанку по имени Инесса и тут же без памяти в нее влюбляется. Дальше влюбленных ждет множество приключений, бурные чувства, красивое венчание и горько-сладкий финал. На словах все выглядит прекрасно. Однако клинический психолог Ирина Коржаева, которую мы попросили ознакомиться с творчеством доцента-расчленителя, уверена: за высокопарными словами стояли безнаказанность и самолюбование, а «сценарий» убийства Насти Ещенко Соколов мог придумать уже давным-давно.

По словам людей, знающих его близко, одиозный преподаватель совершенно преображался, стоило ему надеть любимый мундир французского дивизионного генерала.Фото: Артем КИЛЬКИН

Так, своим героем – а через него, судя по всему, и собой – историк любуется на протяжении всего повествования:

«<…> молодой офицер самым серьезным образом отнесся к своему внешнему виду. Он выбрился начисто, ибо во французской армии по установившейся с незапамятных времен традиции драгунские офицеры не носили усов. Впрочем, это, наверное, было к лучшему. Усы только испортили бы красивое, благородное лицо Анри с изысканно очерченными губами.

Закончив бритье и надев идеально чистую, свежую батистовую рубашку, молодой офицер повязал на шее длинную и широкую черную шелковую ленту, «галстук», как называли этот предмет туалета. Потом с удовольствием просунул руки в рукава вычищенного и еще теплого от утюга свежевыглаженного мундира, который помог ему надеть старый слуга.

Де Крессэ надел сверкающую каску, поправил портупею, державшую роскошный парадный палаш с эфесом из позолоченной бронзы, натянул свежие замшевые перчатки с крагами. Поблагодарив слугу кивком головы, он прошел несколько шагов по лестнице и толкнул тяжелую дверь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743169" frameborder="0"></iframe> Профессор с руками в рюкзаке попал на камеры наблюдения.Следственный Комитет России в понедельник опубликовал кадры камер наблюдения, на которых запечатлен историк Олег Соколов, пытающийся избавиться от частей тела убитой им студентки (с) Ruptly

- Соколову явно хочется видеть себя молодым, романтичным, здоровым, умным, - рассказывает Ирина Коржаева. – Хочется думать, что он лучше всех. Это классический случай нарциссизма – патологического самолюбования и чрезмерно завышенной самооценки. К тому же его тянет к чистоте и подчеркнутой, вышколенной красоте – посмотрите, с каким тщанием он описывает то, как герой бреется и одевается. Это свидетельствует о патологии и каком-то внутреннем конфликте, который возник у Соколова еще в раннем возрасте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

Впрочем, отмечает Коржаева, Соколов прекрасно понимает, что не соответствует тому идеалу, который сам же выстроил в своей голове. Все-таки между 59-летним ученым («Испанскую войну», напомним, он выпустил в 2015 году) и юным бравым офицером слишком большая разница.

- Это меня смущает, - признается психолог. – При совсем явной психиатрии человек обычно не разделяет себя и свое «второе я». Здесь же автор отчетливо понимает, что на самом-то деле он не такой.

«ЛЮБИЛ НЕ ЕЕ, А СВОИ ФАНТАЗИИ»

Не скупится Соколов на похвалы и в адрес своей тогда еще возлюбленной Ещенко. Из Инессы, в которую главный герой влюбляется буквально с первого взгляда, он выписывает настолько ангельское существо, что только нимба над головой не хватает.

Олег Соколов был завсегдатаем реконструкторских мероприятий и одним из основателей движения реконструкторов в стране.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Сигарный дым в этот момент немного рассеялся, и Анри смог рассмотреть и молодого мужчину, и девушку. Испанка была настолько красива, с такими совершенными чертами благородного лица, что Анри почувствовал, как его сердце словно кольнуло. Девушка, будто сошедшая с полотна Рафаэля, сидела с гордо выпрямленной спиной, она ничего не ела и не пила, а только с легкой нежной улыбкой смотрела в лицо своему собеседнику, который так же, не отрываясь, смотрел на красавицу.

<…>

Де Крессэ, оставшись наедине с красавицей, о которой мечтал, наверное, всю свою жизнь, был смущен. Он почувствовал, как сердце его колотится сильнее, чем в тот момент, когда он скакал на врага. Он искал каких-то слов, но не знал, что сказать. Все приходившие на ум фразы были банальны, а он боялся выглядеть нелепо. Теперь, когда Анри узнал, что прекрасная испанка не замужем, он почувствовал, как словно упала страшная преграда, и он может дать волю своему чувству. А в том, что оно возникло, не было никакого сомнения. Сильное, могучее влечение, физическое и духовное, вспыхнуло в тот самый миг, как он увидел эту девушку вблизи».

Доцент-расчленитель был завсегдатаем костюмированных балов. А его спутницей часто становилась Анастасия Ещенко. Фото: скриншот из видео YouTube

- Конечно, влюбленный человек на все смотрит сквозь розовые очки, - комментирует Коржаева. – Но здесь описана идеальная девушка, существо без малейшего изъяна. В реальности таких не существует. Мне кажется, Соколов сам придумал себе этот образ, а потом сам же в него и влюбился. А когда «идеальное существо» вдруг стало вести себя по-человечески, проявлять какие-то недостатки, острые углы – начал злиться. И я на 99,9 процентов уверена, что в конце концов Анастасия разочаровала его каким-то поступком – причем разочаровала не объективно, а по его же собственному мнению.

«НЕ ХВАТАЛО НАСТОЯЩЕЙ ДРАМЫ»

Впрочем, допускает Коржаева и другой вариант развития событий: вполне возможно, Соколов в конце концов перестал получать удовольствие от своих игр и захотел настоящей драмы.

«– Подождите, милый, – тихо проговорила Инесса. Но для Анри уже не существовало ничего, кроме восхитительной, ослепительной красоты его невесты. Он в мгновение ока сбросил мундир и, взяв девушку за плечи, не столько расстегнул, сколько сорвал подвенечное платье и кружевную нижнюю рубашку, так что нежная ткань соскользнула с гладких плеч красавицы и кольцом упала у ее ног.

Перед Анри предстало совершенное юное тело целомудренной Инессы, которая, задыхаясь от волнения, покраснев до корней волос стояла перед ним обнаженной. На девушке остались только длинные перчатки и белые шелковые чулки, обтягивающие стройнейшие ноги. Заходясь от счастья и исступленного желания, молодой влюбленный упал на колени и жадным поцелуем припал к гладким, теплым шелковистым бедрам девственной красавицы, а потом стал осыпать ее упругие ноги исступленными лобзаниями.

– Не сейчас, подождите еще, – дрожащим голосом, сама охваченная страстью, промолвила Инесса.

Но Анри, переполненный бешеным вожделением, твердо сказал:

– Сейчас! – поднял хрупкую девушку на руки, как пушинку, и положил ее на постель…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743255" frameborder="0"></iframe> Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

- На мой взгляд, Соколов просто-напросто заигрался, слишком глубоко вжился в роль, - отмечает психолог. – И в конечном счете эта роль перестала его удовлетворять. Если, опять же, проанализировать текст его книги, там часто сквозит какая-то, я бы сказала, животность, желание настоящей крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

Это желание, по словам Коржаевой, наложилось на избалованность и убеждение, что все в его жизни происходит как будто по щелчку пальцев.

- Обратите внимание, как в книге автор обращается с желаниями героя, - продолжает психолог. – Там есть очень показательный момент: Анри впервые видит Инессу в компании с неким молодым мужчиной и спрашивает у товарища, кто это. Тот отвечает, что мужчина – муж Инессы, и Анри сильно расстраивается. Но потом он узнает, что это был не муж, а брат, и его любовь к Инессе вспыхивает с новой силой. То есть, желание героя исполняется буквально по щелчку пальцев – он захотел, чтобы девушка, которая ему понравилась, оказалась свободной – и она оказалась.

По словам психолога, Соколов хотел, чтобы им восхищались - но этом мучился от осознания того, что это только мечты. Фото: скриншот из видео YouTube

«ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»

Коржаева отмечает: Соколову, скорее всего, в какой-то момент перестало хватать «игрушечных» историй и «игрушечных» драм, которыми он себя окружил, и убийство девушки он вполне мог совершить с холодным и трезвым рассудком.

- Я очень много работала с заключенными, убийцами – в том числе и теми, кто в момент преступления был в состоянии аффекта. И поверьте, они так себя не ведут, - продолжает психолог. – Распилить труп на части, смыть кровь, на протяжении нескольких дней вести себя так, будто ничего не происходит – для этого нужно четко осознавать происходящее.

Одиозной личностью Соколова, его любовью к театральным эффектам, по словам Коржаевой, вполне объясняется и его попытка утопить части тела Анастасии Ещенко в реке.

- Это могло быть чем-то вроде ритуального действия, - продолжает психолог. – Вспомните: мы уже говорили, что в своей книге он создал из Инессы по-настоящему идеальное, чистое и непорочное существо. А потом что-то случилось. Возможно, Ещенко действительно захотела уйти от своего ухажера – и этим шокировала его до глубины души. Возможно, сказала что-то настолько резкое и грубое, что он не смог сдержаться. Словом, поступила так, как не могла поступить та «совершенная» и «прекрасная» девушка из книги. И когда Соколов топил в Мойке ее отпиленные руки, он вполне мог пытаться не только избавиться от улик, но и «смыть» с девушки ту грязь, которой она – по его мнению, конечно – себя покрыла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743255" frameborder="0"></iframe> Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

Впрочем, любил Соколов Анастасию, скорее всего, все-таки по-настоящему – пусть даже не реальную, а ту, которую создал у себя в голове. И завершение его странной книги до боли не похоже на то, что случилось спустя четыре года в квартире доцента на набережной реки Мойки:

«Анри прошел все. Он был в авангардных боях, он сражался под Полоцком летом и осенью, он участвовал в последней атаке кирасир при Березине во время отступления, он до последнего пытался сохранить остатки своей части сплоченными вокруг знамени. Раз пять он непостижимым образом в последний момент избегал верной смерти от пули, ядра или казацкой пики. Казалось, что опасности обходили его стороной. Его ни разу даже не ранило. Каким-то чудом он не был обморожен.

<…>

Анри был уверен, что уцелел во всех невзгодах потому, что Инесса надеялась, что он жив, и молилась за него… Он верил, что пройдет все испытания, которые ждут впереди, и они с любимой наконец соединятся, чтобы быть вместе до последнего вздоха, как они поклялись в ту волшебную единственную ночь: «Пока смерть не разлучит нас».

Напомним: жуткое убийство 24-летней Анастасии Ещенко - аспирантки и любовницы Олега Соколова - произошло в ночь с 7 на 8 ноября. Из-за внезапно возникшей ссоры пожилой доцент застрелил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки, а позже купил в хозмаге ручную пилу и расчленил тело, а останки попытался утопить в реке Мойке, но не удержался и сам свалился в воду.

После того, как Соколова выловили, в рюкзаке, который был при нем, нашли скотч, травматический пистолет и отпиленные женские руки. Спустя некоторое время доцент оформил явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием. Суд, состоявшийся 11 ноября, постановил заключить историка под стражу до 9 января 2020 года. На заседании "Наполеон" вел себя совершенно не по-имераторски: выл, бился головой о стену и говорил, что его «возлюбленная превратилась в чудовище из страшной сказки».

Сейчас Соколов находится в изоляторе временного содержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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