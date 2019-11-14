Константин Богомолов: «Искусство превращается в продукт массового потребления»
В Петербурге стартовал Международный культурный форум. Долгожданное событие объединило главных российских и зарубежных экспертов в области искусства и культуры. В программе форума 14 тематических секций, в рамках которых участники будут обсуждать и решать актуальные вопросы.
Участниками первой крупной дискуссия стали Министр культуры Владимир Мединский, Ольга Голодец, Константин Богомолов и топ-менеджмент зарубежных СМИ. После дискуссии о роли медиа в искусстве режиссер отметил, что современное искусство превращается в продукт массового потребления.
Участниками первой крупной дискуссия стали Министр культуры Владимир Мединский, Ольга Голодец, Константин Богомолов.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Создание произведения искусства вещь предельно индивидуальная и сложная. Но постижение ведь тоже сложное. Теряется ощущение зрителя, который совершает паломничество по отношению к произведению искусства. Получается так, что создание остается, а постижение, за счет попытки сделать искусство массовым, теряет свою ценность.
Причину выросшего интереса зрителя к искусству видит в повышении уровня жизни и благополучия.
- У людей возникает желание постигать что-то новое, путешествовать не только по миру, но и по своей душе, - отметил Богомолов. – Главное, чтобы искусство не дешевило себя. Не надо гнаться за цифрами.
Владимир Мединский рассказал, что делает Министерство для популяризации культуры в стране.Фото: Олег ЗОЛОТО
Помимо Богомолова участниками восьмого культурного форума станут кинорежиссеры Никита Михалков, Федор Бондарчук, Алексей Герман. Также запланированы встречи с пианистом Денисом Мацуевым, альтистом и дирижером Юрием Башметом, театральными режиссерами Теодоросом Терзопулосом, Валерием Фокиным, писателями Дмитрием Быковым и Павлом Басинским, звездами джазовой музыки Тилем Бреннером и Игорем Бутманом.
В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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